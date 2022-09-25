Netflix 改编的《三体》将于 2023 年上映

IT之家 9 月 25 日消息，在今天的 Tudum 活动上，Netflix 分享了其备受期待的《三体》剧集的最新消息。此外，Netflix 还分享了一个幕后预告片，展示了一些角色方面的内容。

作者刘慈欣本人和英文版译者刘宇昆将担任本片制片顾问，并将由《权力的游戏》编剧大卫・贝尼奥夫 David Benioff 、Alexander Woo 与 D.B.Weiss 负责本剧的剧本改编。

值得一提的是，制片人 David Benioff 和 DB Weiss 宣布该系列剧集将于明年某个时候到来。

该项目拥有一个豪华至极的卡司阵容。演员方面包括本尼迪克特・王（奇异博士、火星救援 ）、周采芹（尚气与十环传奇）、艾・冈萨雷斯（小司机 ），以及《权力的游戏》中成名的约翰・布拉德利和利亚姆・坎宁安，目前已确认的首位导演是获得奥斯卡提名的香港导演曾志伟。

除了以上顶级阵容外，吴宇森，布拉德・皮特、莱恩・约翰逊（星球大战）、裴淳华（消失的爱人）将担任联合执行制片人。

IT之家曾报道，Netflix 在 2019 年以 2 亿美元的巨额花费签下了这一合同。Netflix 可能会在未来几个月内 分享有关三体问题的更多信息。