自拍眼神往哪看，才可以一秒上镜？

每天刷朋友圈看微博，总是困惑，为什么别人自拍张张出片，而自己的自拍就总感觉呆板无神，明明表情和姿势是 ok 的呀....

其实主要是因为我们自拍时不知道眼睛应该往哪里看，看错了地方眼睛自然就空洞无神、或者眼白多、眼神凶。

所以，今天我们想跟大家分享自拍眼神管理的小技巧，让大家知道自拍时眼神往哪里看才灵动温柔又自然！

1/.竖屏自拍

很多人自拍的时候会习惯性地看屏幕里自己的眼睛，这样拍出来的照片，眼睛空洞无神、比较死板，缺乏一些灵动感，有时候还会因为眼睛过于用力看屏幕而眼神有点凶。

也有一些朋友自拍的时候会看前置镜头的位置，很明显这样自拍眼睛就像在翻白眼一样。

竖屏自拍的时候，如果想要眼神灵动、自然，我们的眼睛应该看向镜头往下一点的位置，我们发际线的位置。

我们可以对比一下，眼神看这三个不同的位置拍出来的照片，是不是挺大区别的。

2/.横屏自拍

其实竖屏自拍问题会比较少，可能就死板不灵动。反而横屏自拍有时候不只是无神的问题，还容易出现眼白多、脸变形、斜眼看别处的情况。

很多朋友可能会某一边脸更好看，那么我们自拍的时候就可以有点小心机，将手机的前置摄像头转向好看的那边脸。比如我是右脸比左脸好看点，把镜头放在我的右边。（当然，如果你两边脸都好看，请忽略哈~）

横屏自拍的时候，我们眼睛需要看向九宫格中离镜头最近的那一格。像我的手机前置镜头是在屏幕上方中间位置，那么我的眼睛就需要看向九宫格右边的中间格。这样眼神就温柔又灵动，有交流感。

如果看屏幕里自己的眼睛，要么有种斜眼看人的感觉，眼白多，要么就是眼神看别处，有种他拍的感觉。

此外，由于我们自拍一般用的是一倍焦距，但一倍焦距的镜头其实是广角镜头，画面边缘会被拉伸产生透视感。

所以，我们记得尽量要把脸部放在九宫格的中心格，这样就可以避免脸型畸变，也可以显脸小。

3/.对镜自拍

对镜自拍也是很多朋友喜欢的一种自拍方式，但想要拍得好看还需要知道里面的“玄机”。

近距离对镜自拍时，为了避免好看的那边脸被挡住，我们需要把手机放在不好看的那边脸。

然后我们把焦距调到 2.5 倍左右，同时，把手机微微往里扣，这样子对镜自拍脸部可以完整的露出，也不会畸变。

对镜自拍的机位高度会影响我们的眼神，摄像头的位置应该与我们的眼睛对齐在一条直线上。

如果摄像头低于眼睛，眼睛就会有种闭眼的感觉。而摄像头高于眼睛时，又会有点翻白眼了。

同时，我们的眼睛应该看向手机里的自己，侧脸好看的朋友拍出来真的绝美。也可以看镜子里的摄像头，这样眼神就非常灵动好看，也有交流感。

不过，大家千万不要看镜子里的自己哦~ 可能看镜子里的自己会觉得很好看，但实际上拍出来的照片就大失所望了。眼白多、眼神凶....

最后，简单总结一下这三种自拍的小技巧，大家快码住！

1.竖屏：眼睛看发际线位置

2.横屏：前置镜头放好看的那边脸；人物尽量放九宫格中心；眼睛看向九宫格中离镜头最近的那一格

3.对镜自拍：手机放不好看的那边脸；焦距 2.5x 左右，手机往里扣；手机镜头与眼睛同一高度；眼睛看手机里的自己 / 镜子里的镜头

好啦~ 今天的自拍眼神管理小技巧，快学起来！下次自拍就可以拥有星星眼了，让我们一起告别自拍尴尬、告别脸歪斜眼，一秒上镜哦！

本文来自微信公众号：玩转手机摄影 （ID：wzsjsy），作者：大叔助理