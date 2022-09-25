吃了头孢，喝酒会猝死？忌酒的常见药物，不止头孢！

因为假期将至，相信不少人聚会增多，关于“吃了这些药千万别喝酒”的提醒也又开始被大家反复强调 ——

事例如此惊人，这个“双硫仑样反应”究竟是什么？真的有这么可怕吗？“头孢类、沙星类”到底都是些什么药？

太长不看版

1，酒和一些药物一起吃，可能会出危险。包括但不限于：头孢、甲硝唑、安眠药、扑热息痛……

2，错开时间行吗？不行，整个用药期间都不要喝酒。

3，怎么知道药物忌不忌酒？吃之前认真看说明书，或询问医生意见。

4，不吃药也别喝那么多，控制饮酒量最健康！

5，健康不是儿戏，如果有人强行劝酒，请抹开面子严肃地拒绝 Ta。

“双硫仑”，是什么东西？

双硫仑样反应，顾名思义是从双硫仑这种物质开始为人所知的。

双硫仑，是一种用于橡胶硫化的催化剂。以前的人发现，接触了这种物质智慧再接触酒精，会引起胸闷气短、面部潮红、头痛、恶心等一系列症状，于是把这种现象称作“双硫仑样反应”。为此，双硫仑还因此被开发成戒酒药在一些国家上市，以此建立人们对酒精的厌恶。

▲ 图 | pixabay

后来，人们逐渐发现，不只是双硫仑本身，一些其他药物也能引起这样的反应。这些药物中与我们关系比较密切的主要是一些头孢菌素类的抗生素，包括头孢哌酮、头孢曲松、头孢噻肟等。此外甲硝唑、酮康唑等一些其他的药物也可引起类似的反应。除了胸闷气短、头痛恶心外，“吃了药还喝酒”有时甚至可能会导致呼吸抑制、心力衰竭甚至死亡的致命后果。

▲ 抗厌氧菌的甲硝唑，又名灭滴灵。广泛用于治疗牙疼、各部位厌氧菌感染、还有阴道滴虫等妇科病…… 总之你不知道什么时候就会吃到它，双硫仑样反应防不胜防。

这些药物之所以能引发双硫仑样反应，是因为它们可以影响乙醇在体内的代谢过程：乙醇进入体内后，先会由体内的乙醇脱氢酶将它转化成乙醛，然后再由乙醛脱氢酶转化为乙酸。而如果乙醛在体内堆积，就会产生不适症状。

出现双硫仑样反应，就是因为这些药物可以与体内的乙醛脱氢酶结合，抑制酶的活性，使得乙醛不能迅速被代谢，而在体内堆积。有时哪怕只接触一点点乙醇，都可能导致乙醛在体内堆积而产生不适症状。有些特别敏感的人，甚至只是用酒精涂抹皮肤都会出现类似的反应。如果只是局部消毒的话，因为酒精的量很少没什么大碍，但如果全身涂抹用来物理降温就不能保证安全了。

▲ 酒精可以透皮吸收，用它擦浴降温本来就有过敏、中毒的风险，尤其不应用于婴幼儿。| pixabay

我吃了头孢又喝酒，但也没啥事啊？

双硫仑反应的严重程度有个体差异，主要与接触的酒精量和个人的敏感性有关。吸收的酒精越多，个体越敏感，症状就越严重。

一般来说，双硫仑反应并不会要人性命，只是会难受一阵而已，经过对症治疗之后也能很快缓解（否则双硫仑也不可能作为戒酒药被批准）。但是！对于较为敏感的人，或是本身心脏功能就不好的人来说就不一样了。严重的双硫仑样反应，会造成呼吸抑制、心力衰竭甚至死亡。也正是因为如此，双硫仑作为戒酒药的说明书上也标注了“只适用于有强烈戒酒意愿的人”，—— 万一意志力不坚定的酒鬼在用药之后再偷偷喝酒呢？也是会出人命的！

▲ 图 | pixabay

需要注意的是，不只是在用药期间，停药后体内的药物还没有完全代谢掉的时候，仍有发生双硫仑样反应的可能。因此，在使用这样的药物时，不止用药期间，停药后的 1~2 周以内也要远离酒精。

即使有人因为体质不敏感或者喝的量小而侥幸无事，我也不建议你们效仿 ta—— 不要拿自己的生命开玩笑。

躲过双硫仑反应，躲不过酒精与药物的代谢之争

值得一提的是，除了双硫仑样反应，酒精还能够通过其他一些途径和多种药物发生相互作用，对疾病的康复同样有害无益的。

比如，短时间内饮酒较多的话，酒精就会和一些药物“争抢”代谢酶，导致药物不能及时被代谢。举个例子：一种用于预防血栓的药物华法林，喝酒就可以导致它在体内的代谢减少，药效增强，带来更多出血风险。

而如果是长时间的酗酒，还会对用药产生截然不同的影响。长期大量饮酒的时候，人体中会被“召唤”出更多特定种类的代谢酶（CYP2E1），增强代谢作用。这时候，相关药物的代谢也会被加强。代谢加强的结果可能是药物达不到预期的效果，也可能是副作用增加。比如说，在酗酒者的体内，解热镇痛药对乙酰氨基酚（泰诺、百服宁、散利痛、扑热息痛…… 都是它）就更容易产生有害的中间代谢产物，需要格外警惕。

酒 + 镇静药，中枢就晕菜

在代谢的干扰之外，酒和药物对人体的作用效果也可能产生叠加，这里面最值得注意的就是对中枢神经的抑制作用。

别看喝点小酒会让人 high，但酒精对中枢神经的作用依然是抑制性的，而别的一些药物也有类似的作用，比如镇静安眠药，以及那些会让人犯困的抗过敏药。本来，单独药物的抑制作用可能只是让人昏昏欲睡，但如果再加上酒精的抑制作用，可能就对中枢神经抑制过了头，这会导致副作用增加，甚至正常的生理功能也无法维持了。“抑制过头”的后果有时会很危险，比如造成昏迷、呼吸抑制。

此外，药物和酒精还可以产生一些其他类型的相互作用，比如药物可以让酒精被人体吸收得更快，饮酒也可加重药物对肝脏或是消化道粘膜的损伤作用。

如何避免出问题？

最一劳永逸的方法自然是生病吃药时一概远离酒精。喝酒毕竟不是什么健康的事情，除了干扰药物，它们对疾病控制也会产生不良影响。

除此之外，可以通过药品说明书获取有关药物和饮酒的注意事项，这些内容一般会写在“注意事项”或“药物相互作用”栏下。如果说明书明确指出不宜饮酒，那就别喝啦。

▲ 说明书示例

不过，目前的药品说明书对大众依然不太友好…… 所以，你看到的说明也可能是下面这样的：

或者这样的……

然后，你就是这样的：

▲ 图 | pixabay

看不明白怎么办？咨询一下专业人士的意见吧。在开药时，医生一般也会说到那些重要的注意事项。另外需要提醒的是，“不宜饮酒”是贯穿整个用药期间的，保险起见还要考虑上药物代谢所需的时间，并不是说把服药时间和喝酒时间错开几个小时就行了！早上吃了药，晚上可以喝酒吗？睡前喝了酒，起床可以吃药吗？—— 不行！您快别闹了！

如果是长期酗酒的情况，也最好咨询一下医生。酗酒本身对健康的危害就很严重，如果控制不了酒瘾，医生也可以提供专业治疗。

最后还要强调，即使没有药物，玩儿命喝酒也是很不安全的事情。表达感情的方式有那么多种，何必非灌酒呢？

▲ 图 | pixabay

文中漫画为作者制图。

本文来自微信公众号：果壳 （ID：Guokr42），作者：窗敲雨