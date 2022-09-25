睿蓝枫叶 60s PRO 明日上市，主打换电技术

IT之家 9 月 25 日消息，今年 2 月，由吉利和力帆合资成立的枫叶汽车推出了旗下首款换电车型 —— 枫叶 60S，13.98 万元起。现在，官方宣布将推出“可充可换”纯电安全轿车 —— 睿蓝枫叶 60s PRO，新车将于 2022 年 9 月 26 日正式上市。

据介绍，新车将基于 GBRC 充换电模块化平台打造，主打换电技术。IT之家了解到，新车的车身尺寸仍旧不变，车身长宽高分别为 4730/1804/1530mm，轴距为 2700mm。

外观方面，睿蓝枫叶 60s PRO 将沿用枫叶 60s 的造型设计，整车的线条也是偏向运动感的体现，并提供星光白、晨雾灰、远黛蓝三种车身颜色可选。

内饰方面没有太大的亮点，主要为蓝色配置，并且还采用拼色皮革座椅，中央触控显示屏搭配数字显示的仪表盘。

新车后排乘坐空间充裕，而且平整的地板设计，提升了乘坐舒适性。同时，该车还具备 430L 后备箱空间。

动力方面未知，可以参考枫叶 60S，后者搭载一台永磁同步电机，最大功率可达到 100kw，分别匹配三元锂与磷酸铁锂两种电池组，在 NEDC 工况下的续航里程分别可达到 415 公里和 407 公里。