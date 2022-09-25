iPhone 以及华为手机如何拍光绘？

当讨论起手机中的长曝光功能，很多人会想到用它来记录运动中的车轨、水流！但其实，它还有更高级的玩法，那就是光绘摄影！

那么，哪些看似非常酷炫的光绘是怎么拍出来的呢？事不宜迟，接下来就给大家带来光绘的拍摄教程。

1/.什么是光绘

光绘摄影，顾名思义就是用光绘画为创作手段的摄影作品。

在黑夜中，任何光源都可作为成像效果的一部分，利用长曝光模式记录光源的移动轨迹，从而达到在三维空间用光作画的效果。

2/.拍摄前期准备

器材选定

首先是用来固定手机的三脚架。因为我们拍摄光绘是需要进行长时间曝光，手持状态难免会出现抖动，造成画面模糊等情况，因此利用脚架固定手机，是最基本的要求。

其次，寻找任何发光的物件，例如灯棒，手电筒，或者手机闪光灯等，来做为绘制光源的器材。

还有一个拍摄光绘的神器就是钢丝棉啦，具体有何特别之处呢，看看下图，你就会明白！

在用钢丝棉拍摄光绘，最好配置一个打蛋器，这样可以很好的夹住钢丝棉，防止在挥洒过程中掉落。

不过使用过程中需做好个人防护，避免火花掉落烧伤，记得携带手套，护目镜、帽子等防护装备。

地点选定

拍摄光绘对环境的要求比较严格，地点最好选择在周围环境黑暗并且城市灯光影响较低的地方。

还有因为光比的原因，场景越暗越容易延长曝光时间，因此一般都是在暗光环境下拍摄，环境光越暗所呈现出来的效果就会越好！

3/.拍摄方法

光绘涂鸦

光绘涂鸦，是华为手机的一个特别功能，你可以使用它来拍摄光绘，而且不需要繁琐的参数设置，是很不错的懒人拍摄方式。

不过虽然很便捷，但是对于专业模式来说，成像的画质稍微欠缺，还有一点就是如果没有及时补光的话，画面容易出现死黑，只会记录到灯光的轨迹。

所以想要获得更高清的画质效果，我个人是更加推荐使用专业模式拍摄的。

▲ 光绘涂鸦

▲ 专业模式

那么如何用专业模式拍摄光绘呢，请看下面详细讲解!

专业模式

首先第一步是要了解参数上的设置。

打开相机中的【专业模式】功能，拍摄光绘呢，需要调节的参数分别有 ISO（感光度）、S（快门速度）、AF（对焦模式）。

ISO 选择到 50-100，数值越低噪点越少，画质也相对较好。

接着快门速度是关键，由于手机无法调节光圈，所以快门时间控制在 5 秒最好。过长的曝光时间，拍摄出来的光绘轨迹会显得不清晰。

对焦模式选择手动 MF，拉到右边。

iPhone 夜间模式

虽然不像其它安卓手机拥有专业模式，但是 iPhone 的夜间模式，凭借着强大的计算摄影，依然能够在暗光环境下拍摄出清晰可见的光绘。

当然，使用 iPhone 手机拍摄光绘时候最好选择打开超广角，因为超广角的光圈相对于广角较少，获得的进光量就不多，那么就能在夜间模式中拥有更久的曝光时间。

使用 iPhone 12 Pro 以上机型的朋友，可以借助 ProRAW 来拍摄，这样可以获得更加纯净的画质效果同时，在后期上宽容度也更高。

如果手机没有夜间模式怎么办？这里推荐大家一个实用的免费软件：Slow Shutter。

打开它找到拍摄模式选择灯光轨迹，感光度 1/4，快门速度 15 秒，ISO 自动。

而且还可以看到屏幕实时预览，当达到理想拍摄效果时候 能够点击暂停获取画面，非常人性化的操作。

4/. 图案绘制

一张光绘照片好看与否，很大一部分因素在于它的图案是否惊艳。所以提前构思非常重要，想表达什么、绘制的图案形式。这里给大家推荐一些比较简单的图案形式，成功率非常高。

移动

围绕在模特身边，手持灯光大范围的摆动，这种不规则的形状有时候也是能够达到意想不到的效果。

当然想让光源线条粗细尽可能保持一致，需要在移动过程中让光源发光部分一直正对相机镜头，不然偏离镜头线条会导致光轨越来越细。

抛洒

接着说到神器钢丝棉的使用，抛洒方式最好是在正前方圆形幅度，这样可以很好的记录到飞洒的火花轨迹，一丝丝，一根根，非常的好看。

错误示范：如果随意摆动，就容易记录到重合的光轨，这样出来画面效果会比上者有所欠缺。

自行车

如何把光绘玩出新花样呢？那就是学会利用身边的道具！

例如自行车，可以把钢丝棉缠绕在前轮上，超广角模式拍摄，成片会有很强的视觉冲击力，“风火轮”大片既视感。

当然，一切前提还是要保证安全状态下才能够去实践。

全景相机

当你想要获得更夸张的视觉效果，不妨试试全景相机来拍摄。

就如我们这次就用到的 Insta360 X2。所呈现出来的画面，简直绝了！

无人机

除了能在平行空间展示光绘效果，空中盘旋的光轨，你见过吗？

其实就是运用到无人机啦！记录它在空中飞行的状态，拍摄出来的光轨，更有立体感效果哦。

温馨提示，无人机的操作难度比用手机拍摄难很多，在不是很熟练的前提下，不建议使用这样的方式！

5/.总结

看完上面内容，是不是觉得酷炫的光绘摄影并没有我们想象中难呢？哈哈，趁着假期不妨约上你的朋友一起出去拍摄吧~

当然，拍摄光绘并不像我们日常生活中的随手拍那么简单，它需要提前做好大量工作准备以及在安全上的防护。因此，想要拍摄这题材的摄影作品，需要有足够的耐心哦！

本文来自微信公众号：玩转手机摄影 （ID：wzsjsy），作者：玩转手机摄影