“这个场景我梦到过！”莫慌，是记忆在跟你开玩笑

你坐在咖啡馆里，好友坐在对面，她正在兴奋地和你讲述最近的一次旅行。忽然你的心头涌起一阵异样的感觉。周围的环境，昏暗的灯光，好友的言谈，说话的语调，突然都变得如此熟悉 —— 此时此地，此情此景，似乎在过去的某个时候已经完整地经历过一遍。

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你是否曾有过类似的体验

在法语里，这种“昨日重现”、“此情此景好像梦到过”的感觉被称为“Déjà Vu”，如今我们把它翻译做“既视感”。调查显示大约三分之二的人经历过这种现象；青年人中出现的频率最高，平均一年 2-3 次。

过去 100 多年里，关于这种现象涌现出了许多解释，包括时光倒流、特异功能、多维空间、催眠、精神错乱等等。近年来，心理学家也开始关注这种现象；有一种理论认为，这种现象不过是记忆系统运转过程中产生的一点小瑕疵。

“我肯定见过！”

感觉眼前的事物曾经见过，这种记忆在心理学中被称为再认记忆（recognition memory）。再认记忆分两种情况：第一种是“回忆”（recollection），你确实能够回想起以前经历过的那个情境；第二种则是“熟悉”（familiarity），你仅仅对眼前的事物有一种熟悉的感觉，但没法确定它的来源。

▲ “怎么就是想不起来？”

比如，昨天你在楼道里见到了一个人，今天又在电梯注意到他，这时有两种可能性。一种可能是，你回想起来昨天确实在楼道见过他，于是把他认出来了。还有一种可能是，你对于他的面孔有一种熟悉的感觉，却怎么也想不起来具体在哪里见过；不过基于这种熟悉感，你也会认为自己曾经见过他。

“既视感”现象的产生也与这种熟悉感有关。以本文开头的场景为例，可能你过去经历过一些类似的场景（比如在咖啡馆和别人聊天），虽然你没有意识到，但是这些场景的特征已经储存在了你的记忆系统当中。此时此刻，坐在这个朋友对面，周围的一些线索与你记忆深处那些相似场景的特征（比如昏暗的灯光）匹配起来，产生了一种熟悉的感觉，使得你的大脑自动将眼前的场景判断为曾经经历过，从而导致了“昨日重现”的体验。

支持的证据

有一些研究证据支持这种解释。比如有研究者发现，那些热爱旅游、经常做梦或是喜欢看电影的人，体验到“昨日重现”的次数也比较多。用上面的理论解释，这是因为这些人见多识广，经历丰富，见过的不同场景比较多，所以从概率上讲更容易遇到熟悉的场景。

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还有研究者通过实验诱发了类似的体验。比如，美国哥伦比亚大学心理学家艾伦・S・布朗（Alan S. Brown）和杜克大学心理学家伊莉莎白・马氏（Elizabeth J. Marsh）给一些大学生呈现了远方一所学校的校园照片。间隔一段时间之后，他们又找来这些大学生，再给他们呈现这所大学的照片，其中有些第一次就看过，有些没看过，并让他们判断这些场景自己是否去过。结果发现，对于那些在第一次实验中看过的场景，被试更容易判断为自己诊断去过，虽然实际上他们并没有。

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这些研究都支持了熟悉性再认理论对于“昨日重现”的解释。当然，这并不是问题的最终答案，心理学家正在继续分析究竟是场景中的哪些相似特征导致了这种现象，此外也有人从知觉的角度解释这一现象。

不管怎样，下次再有这种“昨日重现”的感觉时你不必惊慌，这不是什么灵异事件，你也未必真的梦到了未来，只不过是大脑和你开的一个小小玩笑。

本文来自微信公众号：果壳 （ID：Guokr42），作者：沉默的马大爷 编辑：忘江湖