尽管市场疲软，但东南亚网约车巨头 Grab 预计不会大规模裁员

IT之家 9 月 25 日消息，据路透社报道，东南亚最大的网约车和外卖公司 Grab 并没有像部分竞争对手一样进行大规模裁员，而是在选择性地招聘，同时控制其在金融服务的野心。

Grab 首席运营官 Alex Hungate 表示，今年早些时候，Grab 一直担心全球经济衰退，“对任何招聘都非常谨慎和明智”，因此，它没有到冻结招聘或大规模裁员的“绝望”地步。

Hungate 在今年 1 月加入 Grab 后首次接受采访时表示：“大约在年中，我们进行了部分重组，我知道其他公司一直在大规模裁员，但我们不认为自己属于这一类别。”

他表示，尽管每次招聘都是一个比以往更大的决定，但公司仍在招聘数据科学、地图技术和其他专业领域的职位。“我们要确保节省资金。招聘的门槛肯定提高了。”

在东南亚家喻户晓的 Grab 已有 10 年历史。截至 2021 年底，该公司拥有约 8800 名员工。

IT之家了解到，Grab 在 8 个国家的 480 个城市运营，平台上拥有 500 多万注册司机和 200 多万商户。今年以来，Grab 的股价下跌了约 60%，目前市值为 106 亿美元（约 756.84 亿元人民币）。