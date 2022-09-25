何小鹏买入 220 万股小鹏汽车美股，增持金额超 2 亿元

IT之家 9 月 25 日消息，今日，小鹏汽车发布公告称，公司董事会获公司控股股东 Simplicity Holding 通知，2022 年 9 月 23 日，Simplicity Holding 已于公开市场购买本公司合共 220 万股美国存托股，平均价为每股美国存托股 13.58 美元，增持金额约 2987.6 万美元（约 2.13 亿元人民币）。

小鹏汽车在公告中指出，Simplicity Holding 由公司的联合创始人、执行董事、董事长、首席执行官兼控股股东何小鹏全资拥有。

IT之家了解到，小鹏汽车表示，完成收购事项后，Simplicity Holding 持有公司 327,708,257 股 B 类普通股及 220 万股美国存托股，及何小鹏于 Simplicity Holding 所持有公司 327,708,257 股 B 类普通股及 220 万股美国存托股，以及 Respect Holding 所持有公司 2100 万股 B 类普通股中拥有权益，合共相当于公告日期公司已发行股本总额约 20.5%。

此外，公告称，董事会认为收购事项显示何小鹏对公司前景及增长潜质充满信心，以及其对公司的长期承诺。

交付数据显示，小鹏汽车 2022 年 8 月总交付 9578 台，同比增长 33%。其中，小鹏 P7 交付 5745 台，小鹏 P5 交付 2678 台，小鹏 G3 系列交付 1155 台。小鹏汽车今年 1-8 月累计交付超 9 万台，相比去年同期接近翻番。