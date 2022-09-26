英特尔第 13 代酷睿处理器现身亚马逊，i9-13900KF 售价 750 英镑

IT之家 9 月 26 日消息，英特尔 13 代酷睿桌面 CPU 将于下周发布，目前似乎已经出现在了亚马逊英国商店。硬件爆料者 @momomo_us 一共发现了四个 SKU，并且截了图，目前这些商品已下架。

根据这份清单，英特尔酷睿 i9-13900KF（不带集成显卡的旗舰型号）售价为 750 英镑（约 5842.5 元人民币）。IT之家了解到，该 SKU 是目前唯一一款全 24 核（8P+16E）上市的 SKU，这个定价比 i9-12900K 在英国推出时高出约 150 英镑（约 1168.5 元人民币），而目前 i9-12900KF 的价格约为 609 英镑（约 4744.11 元人民币）。

值得注意的是，750 英镑的价格与 i9-12900KS（主频 5.5GHz 的特别版）在上市当天的价格差不多。

此外，英特尔酷睿 i7-13700K 的售价为 547 英镑（约 4261.13 元人民币），其 F 型号的售价为 517 英镑（约 4027.43 元人民币），预计价格比上一代会高出 120-137 英镑（i7-12700K 约为 410 英镑，而 i7-12700KF 约为 397 英镑）。

最后，被称为 i5-13600KF 的 14 核 SKU 价格为 350 英镑（约 2726.5 元人民币），也高于目前 273 英镑（约 2126.67 元人民币）的 i7-12600KF。

这些很有可能不是第 13 代酷睿系列在英国的最终价格，而只是一个占位符。此外，亚马逊这么早就开始上架新系列，可能表明英特尔很快会解除预购禁运。

IT之家了解到，消息称，英特尔 13 代酷睿处理器将在北京时间 9 月 28 日凌晨发布，10 月 20 日上市，首发上市型号包括 i9、i7、i5 的 K 系列型号。13 代酷睿 i9K 型号会在 9 月 28 日发布后在国内开启预售，之后，10 月 13 日似乎还有一场国内发布会，届时 i7K 和 i5K 型号将开启预售。