美国科技股创下疫情以来连续两周最差表现，亚马逊上周跌幅接近 8%

北京时间 9 月 26 日早间消息，据报道，对科技行业投资者来说，今年第三季度的股市反弹已成为泡影。过去两周，纳斯达克综合指数分别下跌 5.5% 和 5.1%，创下自 2020 年 3 月美国新冠疫情爆发以来的连续两周最差表现。

此外，第三季度将于本周结束，纳斯达克指数很可能出现连续第三个季度下跌，除非在最后五个交易日中收复 1.5% 的跌幅。

自 2021 年底以来，投资者一直在抛售科技股。他们认为，通胀率上升和利率上调将对这些在繁荣时期涨幅最大的公司产生更严重的冲击。目前，纳斯达克指数略高于 6 月份创下的两年低点。

市场正受到美联储持续加息的打击。上周三，美联储将基准利率上调 75 个基本点，并表示还将进一步加息，尝试将通胀率从上世纪 80 年代初以来的最高水平拉低。美联储已经将联邦基金利率上调至 3% 至 3.25% 区间，创下自 2008 年初以来的最高水平。此前，美联储连续三次加息 75 个基本点。

与此同时，随着利率上调将 10 年期美国国债收益率推高到 11 年来的最高水平，美元也在持续走强。这使得美国的产品在其他国家的价格变得更高，对依靠海外市场的科技公司造成了不利影响。

Cresset Capital 首席投资官杰克・阿布林（Jack Ablin）上周五表示：“这是对科技股的一记又一记重拳。美元的走强不利于科技股，10 年期美债收益率居高不下也不利于科技股。”

在大型科技公司中，亚马逊上周的表现最差，跌幅接近 8%。谷歌母公司 Alphabet 和 Facebook 母公司 Meta 分别下跌约 4%。这三家公司都在削减成本、冻结招聘，以应对消费者需求疲软、广告主支出停滞，以及工资和产品生产面临通胀压力等多方面问题。

有报道称，Alphabet 首席执行官桑达尔・皮查伊（Sundar Pichai）在上周的公司全体员工大会上遭遇员工的激烈反应。员工们表达了对削减成本，以及皮查伊近期关于需要将员工效率提高 20% 的言论的担忧。

美股科技股的财报季将在大约 1 个月之后开启，市场对增长的预期已经变低。Alphabet 预计将报告个位数比例的营收同比增长，而去年的增长率超过 40%。Meta 可能会连续第二个季度出现营收下降。苹果的营收增长率预计将略高于 6%。对亚马逊和微软的预期较高，分别约为 10% 和 16%。

对共享经济行业来说，上周的情况尤为艰难。Airbnb、Uber、Lyft 和 DoorDash 的股价跌幅为 12% 到 14%。在云计算软件市场，多家公司跌幅较大。其中，GitLab 下跌 16%，Bill.com 下跌 15%，Asana 下跌 14%，Confluent 下跌 13%。在 2022 年暴跌之前，云计算软件公司受到了行业追捧，表现火爆。

云计算软件巨头 Salesforce 上周在旧金山举办了年度的 Dreamforce 大会。在讨论财务指标时，该公司宣布了新的长期盈利目标，表明了提高运营效率的决心。

Salesforce 首席财务官艾米・韦弗（Amy Weaver）表示，Salesforce 的新目标是调整后营业利润率 25%，这一目标也包括未来的收购在内，高于一年前宣布的 20% 的 2023 财年目标。该公司正在降低销售营销费用占营收的比例，这在一定程度上需要依靠销售人员付出更多努力，提高效率。

Salesforce 股价上周下跌 3%，今年以来的累计跌幅为 42%。该公司联席首席执行官马克・贝尼奥夫（Marc Benioff）在接受采访时表示：“市场上发生了很多事，包括货币、经济衰退、疫情。面对所有这些问题，你需要平衡多方面的力量。”