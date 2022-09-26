1698 元起，中兴 Axon 30S 屏下摄像头手机今日首销：搭载高通骁龙 870

IT之家 9 月 26 日消息，中兴 Axon 30S 手机今日 10 点整正式开售，1698 元起。

中兴 Axon 30S 拥有两个存储版本，8GB + 128GB 和 12GB +256GB，分别为 1698 元和 2198 元。从配置来看，这款新机似乎与中兴 Axon 30 没什么区别，系统升级为安卓 12，新增拍照功能，其他基本都一样，但是价格却便宜很多。

作为对比，发布于 2021 年 8 月的中兴 Axon 30 同样搭载高通骁龙 870 芯片，2198 元起。

中兴 Axon 30S 搭载高通骁龙 870 芯片，采用 6.92 英寸完整无缺全面屏，支持 120Hz 刷新率，10bit 面板，100% DCI-P3 色域，通过三大护眼认证，4200mAh 电池，支持 55W 快充，后置 64+8+5+2MP 四摄，前置屏下 16MP 摄像头，采用屏下指纹，支持 NFC。

外观方面，全新的中兴 Axon 30S 总体上将采用前作中兴 Axon 30 的设计，其最大的卖点就是将延续屏下摄像头的方案，采用无刘海无挖孔的真全面屏形态。

IT之家了解到，中兴 Axon 30S 手机重 192 克，厚 7.8 毫米，商品页面显示配备 120Hz AMOLED 屏，配备屏下摄像头。

作为对比，中兴 Axon30 屏下版采用“双腰线”设计，3.2mm 超窄中框，整机重 189 克，厚 7.8mm，

从宣传海报可以看出，中兴 Axon 30S 手机采用细长形的音量键和电源键，并且都位于机身右侧。同时，中兴 Axon 30S 手机的后置镜头模组突出程度一般，该机将拥有黑色、蓝色两款配色。

据介绍，这款机型拥有德国莱茵 TÜV、瑞士 SGS 认证、英国 UL 三大认证，并支持 DC 调光。此外，它还搭载了 MyOS12 系统，秉持极简主义，告别繁杂操作。