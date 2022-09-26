特斯拉真把机器人造出来了？2022 AI Day 看点前瞻

9 月 26 日上午消息，北美时间 2022 年 9 月 30 日（预计北京时间 10 月 1 日），特斯拉 2022 AI Day 活动将于加州帕罗奥图举行，届时，将科幻照进现实的 Tesla Bot 预计首次亮相。此外，特斯拉自动驾驶技术和 Dojo 超级计算机的最新进展也或将于当天公布。

回顾去年 8 月 20 日的 AI Day 活动，Tesla Bot 的发布可谓一大重磅彩蛋。特斯拉称其高 1.72 米，重 56.6 千克，脸上的屏幕可显示信息，拥有人类水平的双手，并有力反馈感应，以实现平衡和敏捷的动作。仅仅一年后，特斯拉就将把这个彩蛋变为现实。

前不久，在发表于《中国网信》杂志的文章中，马斯克写道：“特斯拉机器人最初的定位是替代人们从事重复枯燥、具有危险性的工作。但远景目标是让其服务于千家万户，比如做饭、修剪草坪、照顾老人等。”

“特斯拉机器人的身高体重接近一位成年人，可搬运或手提重物，还能小步快走，它脸上的屏幕是与人沟通的交互界面，”马斯克表示，“你或许会好奇，我们为什么要设计这个有腿的机器人？因为人类社会是基于拥有两条手臂和十个手指的双足人形的互动而形成的。因此，如果我们想让机器人适应环境并能做人类所做之事，他就得拥有与人类大致相同的尺寸、形状和能力。”

马斯克称：“此后，随着生产规模扩大和成本下降，人形机器人的实用性将逐年提升。在未来，一台家用机器人可能比一辆汽车更便宜。也许在不到十年的时间里，人们就可以给父母买一个机器人作为生日礼物了。”

为实现人工智能训练的超高算力，同时扩展带宽、减少延迟、节省成本，特斯拉打造了 Dojo 超级计算机。Dojo 超级计算机的单个训练模块由 25 个特斯拉自主研发的神经网络训练芯片 ——D1 芯片组成。由于每个 D1 芯片之间都是无缝连接在一起，相邻芯片之间的延迟极低，训练模块最大程度上实现了带宽的保留，配合特斯拉自创的高带宽、低延迟的连接器；在不到 1 立方英尺的体积下，算力高达 9PFLOPs（9 千万亿次），I / O 带宽高达 36TB / s。

得益于训练模块的独立运行能力和无限链接能力，由其组成的 Dojo 超级计算机的性能拓展在理论上无上限，是个不折不扣的“性能野兽”。实际应用中，特斯拉将以 120 个训练模块组装成 ExaPOD，它是世界上首屈一指的人工智能训练计算机。与业内其他产品相比，同成本下它的性能提升 4 倍，同能耗下性能提高 1.3 倍，占用空间节省 5 倍。

自去年 Dojo 超级计算机发布以来，特斯拉 FSD（完全自动驾驶能力）的开发进程持续加速。在今年的股东大会上，马斯克透露 FSD 10.13 版本的研究已进行了一段时间，特斯拉做了“一些非常重要的架构改进”，如改进左转时的复杂问题等。他表示，特斯拉目前正在北美广泛部署 FSD beta 版本，并将在今年启动完全自动驾驶能力（FSD）软件的大规模测试，目前测试版软件的累计行驶里程已经突破 4000 万英里，年底甚至有望超过 1 亿英里。

马斯克在去年 AI Day 活动中说：“我们在特斯拉所尝试的，就是制造出人们喜欢的、有用的人工智能…… 而且毫无疑问，这将是好的人工智能。”今年马斯克又将带来哪些惊喜？请让我们拭目以待。