Q2 拉丁美洲个人电脑出货量同比下降 6%：联想、惠普、戴尔、宏碁、华硕前五

IT之家 9 月 26 日消息，今日，Canalys 发布报告称，2022 年第二季度，拉丁美洲台式机、笔记本和工作站的出货量同比下降 6% 至 500 万台。

报告指出，在经历疫情带来的影响之后，如今台式机的出货量趋于稳定，达到 84 万台，是该地区表现最好的品类。笔记本出货量下降 7%，至 420 万台。高通胀使拉丁美洲陷入艰难处境，消费者支出大幅下降，平板电脑出货量下降 30% 至 140 万台。

IT之家了解到，Canalys 表示，联想在拉丁美洲的台式机和笔记本电脑市场中位于首位。该厂商的出货量下降 12%，主要归因于消费者需求下降。惠普也遭遇了类似的困境，其出货量下降 15% 至 100 万台。戴尔依靠其在商用市场的优势，出货量上涨 7%，位居第三，是唯一一家实现增长的主要厂商。宏碁和华硕的降幅分别为 9% 和 8%，均跻身前五。

平板电脑方面，联想在拉丁美洲的平板电脑出货量达 43.8 万台，小幅增长 2%，位居榜首。位居第二的三星和位居第三的苹果出货量分别小幅下降 2% 和 1%。Multilaser 在第二季度处境艰难，降幅达 17%，位居第四。尽管出货量大幅下降 81%，但 TCL 仍位居第五。