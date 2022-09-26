电竞选手“持证上岗”背后：退役转型之路更引人关注

「“我也是持证上岗的人啦！”」

9 月 7 日，和平精英职业联赛的头部电竞选手朱伯丞，在微博上晒出了“电子竞技员”职业技能等级证书，并 @深圳人力资源和社会保障局，表示了感谢。

随后，深圳人力资源和社会保障局的官方账号，也在评论区参与了互动。可以说，首批“电子竞技员”职业技能等级证书的颁发，预示着电竞职业化、专业化正式落地。

从前年电竞运动正式“入亚”，到去年 EDG 战队在 S11 决赛中夺冠，再到近期首批“持证上岗”的电竞选手诞生，电竞项目的国民认可度正逐步提高。

不过，也有行业声音认为，尽管电竞已然成为一门新兴职业，但想吸引更多人才投身电竞行业，并非易事。毕竟电竞职业化、专业化，背后仍有系统性的难题，尤其是职业选手的“退路”如何解决？

「 01 」职业电竞很难“从娃娃抓起”？

“真希望电竞选手‘拿证’的新闻，能广泛传播吧。”

聊及近日深圳人社局颁发电竞职业技能等级证书的话题，在广州某电竞培训机构负责招生工作的李倩（化名）难掩喜悦，她认为职业技能等级认证的出现，有利于破除社会对电竞行业的偏见。

“电竞培训作为一项青少年技能教育，发展现状其实很尴尬。”李倩表示，尽管电竞培训与音乐、美术、体育培训一样都是兴趣教育，但出于一些偏见，很少有家长主动将孩子送到培训机构学习。

尽管最近几年，电竞“入亚”和 EDG 夺冠，让外界对于电竞的偏见略有减少，然而在不少家长眼里，电竞一词仍等同于打游戏、玩物丧志，而非一门新兴职业。

“青少年如果说喜欢音乐、画画、运动，有条件的家长，或许会将孩子送入相应的培训班学习。但如果孩子说自己喜欢电竞，估计只会换来家长一顿板子。”

正因如此，最近几年大部分电竞培训班所招收到的学员，几乎都是有一定经济收入的年轻人。独立的经济基础，让他们得以出于兴趣参加电竞技能培训。

“对于培训机构而言，有学费可赚自然是好事，但说句实在话，成年人学习电竞，职业前景、出道的机会都比较渺茫，只能当成一种兴趣培养。”李倩强调，相比其它职业，电竞选手吃的毕竟是青春饭。

由于职业电竞选手需要较强的精力、注意力、反应能力，因此，出道年龄都比较小，曾有退役选手指出，职业电竞选手的黄金年龄，在 18~24 岁之间，其中出道年龄最小的选手仅为十四、五岁。

“有经济能力、自主决定权的学员，大部分已经超过 20 岁了，经过一、两年培训，都快到退役年龄了，很少会有电竞俱乐部签约，更别说出道参赛了。”

Joe 在深圳一家电竞俱乐部从事赛事策划工作，他也强调，电竞培训难以“从娃娃抓起”，是导致职业电竞人才缺乏的原因之一。

这几年，为了孵化职业化的电竞选手，不少电竞俱乐部都推出“青训”计划。

既然让家长掏钱，送孩子参加电竞培训班，是一件难事，那么电竞俱乐部只能投成本、包吃包住，甚至开出工资，吸引适龄选手加入职业培训，为电竞战队储备、输送人才。

“但是，俱乐部是就业，不是学技能。你见过有踢野球的运动员签约商业俱乐部的吗？没有，而职业电竞目前发展现状恰恰是如此。”

因此，和李倩一样，Joe 也寄希望于电竞职业技能等级认定，让电竞能向职业化、专业化发展，推动电竞培训向系统化、体系化转变，“希望越来越多的家长不再谈电竞培训色变。”

显然，电竞的职业化之路，要解决的不仅仅是培训问题，选手短暂的“黄金期”恰恰也是电竞往职业化道路上的大障碍。

毕竟，出道即巅峰的选手并不多见。

「 02 」“持证上岗”难消退役焦虑

“真的获得电竞职业技能等级认证，又能怎样呢？”

不久前，看到媒体对于职业电竞选手“持证上岗”的相关报道，阿牧很欣慰。作为一名电竞选手之一的他，很高兴能看到电竞作为职业得到官方认可。

但他同时也表示，职业电竞选手“持证上岗”的消息，仍无法“治愈”他和很多电竞选手内心的焦虑。最近一年，他正在寻找机会“跳槽”到拥有更多赛事资源的好战队。

因为如今已 23 岁的阿牧，距离电竞选手“黄金期”的结束只有短短两年时间了。因此，他必须要争取更多行业高级别赛事的参赛机会，才能力争上游。

“目前，大部分的职业电竞选手会在 25 岁退役，而在俱乐部里，过了 23 岁，选手都会被调整在比赛当中打辅助，表现的机会会减少。坦白地讲吧，谁都不甘黯然退役。”

阿牧无奈地说道，入行之后自己才发现，比成为职业电竞选手更难的，是有限的“黄金期”里获得优异成绩，尤其在国际赛事上一战成名。

根据人社部 2019 年发布的《新职业 —— 电子竞技员就业景气现状分析报告》显示，国内电子竞技职业选手约 10 万人，正在运营的电子竞技战队、俱乐部达 5000 余家。可以说，这样的基数其实并不低。

“你看一下，经常活跃在国内赛事的俱乐部、战队，大概有几百家的样子，但经常参加国际赛事的也就只有十几家，表现亮眼、叫得出名的选手，往往也就是那二三十个。”

短短的七、八年间，职业选手要从“10 万分之一”跻身“几十分之一”难度可想而知。身为电竞选手，职业生涯远比 35 岁才退役的其它体育选手更短。

那么，力争上游为何会成为职业电竞选手的“心理负担”呢？一战成名只是为了证明自己的价值吗？

对此，阿牧摇了摇头叹气道，电竞选手的收入是要和比赛、奖金、成绩挂钩的。

“电竞选手算是高薪职业了，目前行业普遍工资在万元以上。”但与“死工资”相比，职业选手的奖金分成才是重点。一般国内的电竞赛事，奖金约在 10~100 万元不等。至于国际性赛事，奖金往往可高达 600~2000 万美元。

如果能在赛事中夺冠，按照“行业惯例”，奖金选手、战队以 6：4 分成，选手大致可分得十几万甚至百万元收益。

换句话说，若是搭上头部战队的“大船”、赢一场国际化的电竞赛事，选手可以在有限的“黄金期”内赚到令人艳羡的奖金。

但是，拥有光环的毕竟是少数人，如果无法早登巅峰、跻身头部，很多职业电竞选手在享受七、八年的高薪生活之后，就将面临“人生难关”—— 退役职业电竞选手除了打游戏，还能干什么？

「 03 」退役选手的转型谁来兜底？

“退役的电竞选手，要转型十分困难。”

李倩的同事、电竞教练阿丁，曾经就是一名职业电竞选手，作为一名在职业“黄金期”内没有一战成名、黯然退役的“失败者”，他坦言自己很庆幸能够顺利转型成为电竞教练。

和他同期退役的选手，不少都经历过职业转型的阵痛。

毕竟，作为“小众”职业，职业电竞选手转型的可选方向十分有限，转型门槛也并不低。

“最对口的，一个是电竞教练，另一个是电竞赛事裁判。”阿丁发现，在最近关于电竞选手“持证上岗”的大部分新闻报道中，也都提到“职业电竞裁判”岗位需求的增加。

但仔细一想，无论是电竞教练还是电竞裁判，即便需求再大，也很难满足行业快速迭代、大量退役电竞选手转型。毕竟一场赛事只需三五名裁判，一家中等规模的电竞培训机构也只需十位左右的教练。

“也有人说，职业电竞选手退役，可以转型游戏主播解说游戏，毕竟轻车熟路。但是说真的，如果是不知名、没影响力的选手退役当电竞主播，流量估计还没一早入行的游戏主播高。”

有业内人士分析，目前电竞行业缺口较大的还有赛事策划、赛事运营等工作，但是这更强调策划、运作能力，一出道便埋头打游戏七、八年的职业电竞选手，很难这一类管理胜任。

尤其是，职业电竞选手出道年龄普遍较小，导致学历、电竞以外的其他行业技能水平普遍偏低。人社部公开数据显示，有 46% 的职业电竞选手为高中及以下学历，这也是多数退役电竞选手转型困难的原因。

近几年，学历限制了退役电竞选手的转型，也一度成为媒体舆论关注的焦点。在退役之后选择进修“回炉重造”的选手，自然也不在少数。

“正因为职业生涯短，退役之后难以转型，才导致大部分家长不愿意让孩子涉足电竞，同时也让年轻的电竞选手心生焦虑。”阿丁强调，作为一门不能“越老越值钱”的工作，转型机会很重要。

【结束语】

有行业人士认为，相比“职业认证”，社会能够给退役的电竞选手提供相应技能培训、能力增值及转型机制，才能让更多热爱电竞的人打消顾虑，将电竞当成是一种职业、一份工作。

但电竞作为一门新兴的、尚属“小众”的职业，在短期内注定很难形成像退役运动员一样，有系统化的转型保障体系，电竞选手的职业化之路，依旧任重道远。

本文来自微信公众号：懂懂笔记 （ID：dongdong_note），撰文：神乐 编辑 ： 秦言