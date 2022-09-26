国家发改委：“东数西算”工程项目总投资超 4000 亿元

IT之家 9 月 26 日消息，今年 2 月，国家发展改革委会同中央网信办、工业和信息化部、国家能源局等部门，启动实施了“东数西算”工程，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8 地启动建设国家算力枢纽，设立 10 个国家数据中心集群，正式拉开了构建全国一体化大数据中心体系的大幕。

IT之家了解到，国家发展改革委今日举行重大基础设施建设专题新闻发布会。国家发改委创新和高技术发展司副司长张志华表示，半年多来，按照既定部署加快推进，“东数西算”工程初见成效。

一方面，重大工程加快建设。8 个国家算力枢纽所在地方政府高度重视，建立了工作协调推进机制，印发枢纽节点建设方案，细化工作目标、主要任务和时间节点，重点推进枢纽节点起步区建设。目前，8 个国家算力枢纽节点建设方案均进入深化实施阶段，起步区新开工数据中心项目达到 60 余个，新建数据中心规模超过 110 万标准机架，项目总投资超过 4000 亿元，算力集聚效应初步显现。特别是，西部地区数据中心占比稳步提高，全国算力结构逐步优化。

另一方面，要素保障显著增强。国家发展改革委会同有关方面，充分运用中央预算内投资、政策性开发性金融工具、地方政府专项债等，支持建设国家算力枢纽和数据中心集群建设。同时，鼓励和支持各地出台电力、网络、用水、用能等方面的配套政策，特别是在绿色能源使用方面大胆探索、创新方式，保障国家算力枢纽顺利建设。