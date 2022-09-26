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Netflix 宣布将在芬兰从零开始建立全新游戏工作室

2022/9/26 22:20:24 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 9 月 26 日消息，Netflix 宣布将在芬兰赫尔辛基成立新的游戏工作室。这将与 Next Games、Night School Studio 和 Boss Fight Entertainment 一起为 Netflix Games 开发游戏。然而，这个新的内部工作室的独特之处在于它是白手起家，从零开始，而不是一家被 Netflix 收购的工作室。

Netflix 公司表示，Marko Lastikka 将担任工作室总监。在过去的十年里，他曾为游戏巨头 EA 和 Zynga 工作。他在这些公司担任执行职务的经验将使他成为领导 Netflix 新的内部游戏工作室的理想人选。

Netflix 仍在追求其游戏雄心，这表明 Netflix 对游戏非常认真。随着财务状况变得更加严峻和消费者支出下降，该公司正在缩减其非核心活动。游戏将成为 Netflix 流媒体公司的核心焦点

IT之家获悉，目前，Netflix 专注于移动游戏，但在过去几年中，公司一直在转向游戏流媒体。由于其核心业务是流媒体视频，或许我们也可以看到 Netflix 将扩展到游戏流媒体领域，与谷歌 Stadia、亚马逊 Luna 和英伟达 GeForce Now 等公司竞争。

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关键词：Netflix游戏

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