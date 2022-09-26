联想小新 Pro14 / Pro16 酷睿 i9-12900 版开启预售：6199 元 / 6299 元

IT之家 9 月 26 日消息，联想官方今日宣布，YOGA Pro 14s 高能本、小新 Pro14 / Pro16 酷睿版新增英特尔酷睿 i9 版本，今晚 20:00 正式开启预售。

联想小新 Pro14 酷睿 i9-12900H 版采用了 16GB 内存和 512GB 固态硬盘，首销 6199 元，而此前的 i7-12700H 版本首发 5999 元，i5-12500H 版本首发 5499 元。

该笔记本屏幕采用了 2.8K（2880×1800）分辨率 16:10 比例 100% sRGB 色域的屏幕，支持 60/120Hz 刷新率切换，支持 DC 调光，拥有莱茵硬件级防蓝光和 Eyesafe 认证。

其他方面，该机配备两个雷电 4 接口，以及普通 USB-A 口和 3.5mm 耳机孔，内置 61Wh 电池，配备 1080p 摄像头，预装 Win11 系统。

另一款，联想小新 Pro16 酷睿版则为 6299 元，配置基本相同。

今年 5 月 11 日，联想正式发布了小新 Pro 16 2022 笔记本，搭载 16 英寸 2.5K 120Hz 屏，100% sRGB 色域，Delta E 小于 1，芯片级校色，支持 DC 调光，此前推出的 i5 核显版本首发 4999 元。

IT之家今天还报道，联想 YOGA Pro 14s 水月银 i9-12900H 版本也已开启预售，配备 32GB 内存和 1TB 固态硬盘，首发 8699 元。