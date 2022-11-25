职场小白必备的几个 Excel 技巧，几乎天天都用得上

在工作中，我们经常会遇见一些乱七八糟的表格，例如：数据不规范，行列不整齐，数据在一个单元格中等等。这种表格往往会影响我们对数据进行运算和分析，所以，我们最好是规范处理一下这些表格。

1、日期不规范整理

如图所示，表格中的日期有 2019/9/1、2020.11.10、20200119，我们应该怎样将其规范统一呢？

我们先选中日期列，然后进入「数据」-「数据工具」-「分列」-「下一页」-「下一页」，勾选「日期」，默认的「YMD」，最后点击「完成」就可以统一调整。

2、行列不整齐

表格行高列宽不一致，如何规范调整？

首先，使用快捷键「Ctrl + A」全选表格，然后进入「开始」-「单元格」-「格式」-「自动调整行高」，再「自动调整列宽」就能够自适应调整行高与列宽了。

3、拆分数据

有时候在外部导入 Excel 中的数据，并没有被分隔到单独的单元格中，只是用符号分隔开了，如何将其拆分开呢？

我们可以利用分列功能，快速的将数据拆分开。选中内容后，进入「数据」-「数据工具」-「分列」，选择「分隔符符号」-「下一步」，勾选「其他」，然后输入分隔符，点击「完成」即可。

4、多余空白行

有时候复制了一些数据到表格，发现其中存在不少空行，如何快速处理掉这些多余的空白行呢？

选中表格，按下「F5」键，点击「定位条件」-「空值」-「确定」，这时我们就已经选中了所有的空行，右键空白行，点击「删除」。

5、被合并的单元格

单元格被合并后，没办法进行正常的排序了，如何快速取消合并单元格呢？

选中被合并的单元格，点击「开始」-「对齐方式」-「合并后居中」，然后按下「F5」键，单击「定位条件」-「空值」，然后输入 = A2（也就是上一个单元格），最后按下「Ctrl + 回车」即可搞定。

6、加单位无法使用公式

给单元格中数据手动添加单位是一种错误的做法，这样会使得我们无法正常使用公式运算。如下图所示：

我们只有先通过，「查找和替换」功能来将单位去掉，然后再来公式运算才行。

那如何正确的给数据添加单位呢？其实，我们可以通过数字格式来添加单位，这样完全不影响我们运算公式。

7、去掉单元格中绿色三角

有时候我们复制到 Excel 中的数据，单元格左上角会有绿色的三角，这些单元格还无法进行运算，这是什么情况？其实，这是因为 Excel 表格误认为这些单元格中的是文本。

我们只需选中其中带绿色三角的单元格，然后拖动鼠标选中其他所有的单元格，点击旁边的“感叹号”，然后选择“转换为数字”就行了。

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：汪汪琪