苹果工程师回应 AirPods Pro 2 无线耳机缺乏无损音频支持问题

IT之家 11 月 25 日消息，一位苹果工程师在一次新的采访中谈到了苹果 AirPods Pro 2 无线耳机缺乏无损音频支持的问题。

目前 AirPods 系列的蓝牙技术意味着苹果的音频产品不支持 Apple Music 无损音频。苹果公司此前曾暗示，可能会在 AirPlay 基础上开发自己的编解码器和连接标准，并支持更高质量的音频流，但到目前为止还没有这样的举措。

Apple Music 提供 24-bit、最高 48KHz 的无损流媒体，以及最高 192KHz、需要外部数模转换器的高解析无损流媒体。

在接受 What Hi-Fi 采访时，苹果声学团队工程师 Esge Andersen 说，苹果不认为目前的蓝牙技术是 AirPods 音频质量的限制因素。Esge Andersen 补充说，即使是目前的蓝牙技术和编解码器标准，苹果仍然可以在音频质量方面做出改进，而公司的重点仍然是可靠性。

Esge Andersen 说，虽然音频质量始终是优先事项，但“重要的是要明白，我们仍然可以在不改变编解码器的情况下取得巨大进步。而我们今天所选择的编解码器，更多的是关于可靠性。因此这涉及到各种环境因素。”

“我们想把声音质量向前推进，我们可以用很多其他的元素来做这件事。我们不认为编解码器目前是蓝牙产品上音频质量的限制。”

在采访中，Esge Andersen 还对苹果如何开发新的 AirPods Pro 2 以及如何验证音质提供了有趣的看法。Esge Andersen 透露，苹果有一个由“声音专家”组成的小组，向苹果工程师提供关于音频质量的反馈。“最后，多少会有一些妥协，因为还不能做到都十分完美。”

IT之家获悉，新的 AirPods Pro 2 最显著的改进之一是更好的主动降噪。苹果表示，新的 AirPods Pro 的 ANC 主动降噪比以前更好。Esge Andersen 说，苹果被推动做出这一重大改进，因为它想“让每个人的口袋里都有 AirPods Max”。