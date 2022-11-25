原文标题：《请收藏，最易懂的色彩搭配方法》

大家好，我是影叶。

本次教程讲解摄影中最重要的色彩搭配方法，可能很多初学者觉得色彩搭配是靠感觉，误认为职业摄影师这方面感觉就是好，其实不然，这方面要依靠色彩搭配的特性还有相应的调色工具属性，一起完成色彩搭配，这是有法可循的。

树立正确的色彩观念

有时我们会认为颜色是独立的，这是绿色，那是红色，但事实上，单纯说某一种颜色没有好坏之分。

只有当几种颜色搭配作为一个整体时，我们才能说，这样的色彩搭配是协调还是不协调。所以，我们讨论的色彩搭配，而不是单独某个颜色。

色相环是理论基础，它从何而来

可见光谱，除去紫外线和红外线剩下可见光区域，把带状的光谱两端连接，形成一个环形，就是色相环。

色相环中相邻的是类比色（相邻色）

色相环中相对的是互补色（对比色）

色彩搭配的方案也是根据这个来思考的。

色彩搭配方案主要有以下 4 种

1、单色搭配

2、类比色搭配

3、互补色搭配

4、分离补色搭配

一、单色搭配

同一种色相由暗、中、明三种明度组成。单色搭配上并没有形成颜色的层次，但依靠明度不同划分层次，也就是色彩的深浅。

这种方法不常用，对景物的局限性比较大，要求景物具有明暗层次，并且画面的结构线条足够吸引人。优点是画面色彩简洁又舒服，不易产生视觉疲劳，弱化色彩对视觉的影响，重点把观察者注意力更多的集中在物体的外形结构上。

这是北京银河 SOHO, 以曲线的线条和镂空的房顶为特点，结构上非常吸引人，所以我后期成单色搭配的蓝调，弱化杂乱的灯光色彩，让整个画面都是蓝色，但是不同区域蓝色的深浅不同，突出一层层的曲线，与前景的喷泉相呼应。

这是沙漠拍摄的，沙子的颜色本来就是一样的，所以想要沙漠线条更突出，必须在日出或日落侧面光的时候拍摄，就能形成这样的明暗层次的线条。

这是上海贝轩公馆的旋转楼梯，虽然是环境人像，但不只是表达人物，天井照射下来的自然光会让楼梯形成明显的层次，突出螺旋结构，所以我让人物穿和场景非常接近的棕色衣服，强化明暗效果，突出结构。

所以，当场景的结构线条特别突出时，可以选择单色搭配的方案，但一定要做出明暗的层次。

二、类比色搭配

类比色（相邻色）拥有共同的色彩元素

在色相环上的黄色和橙色，黄色和绿色，青色和蓝色，等等都叫类比色，这种色彩搭配产生低反差的和谐美感。

香港中文大学的天人合一，水潭倒影是真实存在的，榕树将画面包围的场景给人唯美的感觉，所以我使用绿色和黄色的相邻色搭配，传达柔和的视觉感受。

冰岛犀牛石，蓝色和灰色的搭配，因为清晨拍摄这个场景的时候十分安静，所以为了突出这个宁静的氛围，我选择低反差的冷色调。

拍摄植物，黄色和绿色的搭配，主体是白色的蒲公英，所以在环境上我没有选择强烈的反差色，那样会喧宾夺主。

所以，当我们想要表达和谐、唯美、宁静的低反差画面氛围时，可以选择相邻色搭配。

三、互补色搭配

色相环上相对的两部分颜色称为互补色

蓝和黄、青和红、绿和品都是常见的互补色，也叫对比色。

对比色形成强列的色彩对比效果，传达出活力、有能量的意义。互补色要达到最佳的效果，最好是其中一种面积比较小，另一种比较大。分布面积较少的色彩作为作品的兴趣点。

对比色的作用，主要以下 4 种

1、场景平淡的时候，用色彩吸引人

2、利用反差色区分层次

3、利用反差色突出主体

4、结合大光比，让视觉冲击更强

这是海边很平淡的场景，阴天，海水灰暗，没有任何吸引人的地方。

所以我选择蓝调时间拍摄，夜色和灯光自然的形成冷暖对比，通过色彩的反差弥补了场景的平淡，并且有明暗对比突出主体。

阿根廷菲茨罗伊峰，白天拍摄很平淡，而且前景非常杂乱。

我后期分区调色，把前景的植物和雪山都做成了金红色，天空和前景的石头都处理成深蓝色，这样就利用对比色把原本杂乱的场景区分出层次。

夜景人像，用灯光的暖色照亮人物，让人物从黑暗的环境中凸显出来，为了突出主体。

香港飞鹅山机位，我想表达的意境是人物从山顶俯瞰维多利亚港，所以用红色的帐篷作为兴趣点，引导视觉，让观察者第一眼先注意到山顶的人物，然后顺着人物的方向看向远处的城市海港。

智利百内国家公园，日出的光线照射到雪山，空气湿度高形成彩虹，本身整个场景都是暖色调，但我后期处理成高光偏暖、暗部偏冷，强调高光和阴影的区别。

完全天黑拍摄的全景银河，毫无色彩，一片暗淡的黑色。

在月升的最佳时间拍摄，月光照亮地面，天空也呈现蓝色，这时就有了冷暖对比，感光度也能降低很多。

以上都是蓝色和黄色的搭配，也有一些红色和绿色的案例。

北京红砖美术馆人像

巴塔哥尼亚秘境之秋

四、分离补色搭配

同时拥有相邻色及对比色，就称为分离补色。这是一种中性的搭配方法，在柔和中稍带反差，没有特别突出的色彩特点。

这种颜色搭配既具有类比色的低对比度的美感，又具有互补色的力量感。形成了一种既和谐又有重点的颜色关系。

这是在承德草原拍摄的，蓝色的天空和前景的黄草是冷暖对比，中间的绿色是过渡色，夹在对比色之间，让整体色彩更加中性。

这是在鼓浪屿拍摄的人像，黄色的光线，绿色的树叶，青蓝色的暗部和服装，也是蓝绿黄的搭配，这种类似于明信片风光，色彩和谐耐看。

所以在白天拍摄，没有强烈的夕阳或日出光线，拍到的很多场景都接近分离补色，这就是为什么白天拍摄不是很吸引人的原因。

本文来自微信公众号：影叶的光色世界 （ID：wangyikai-2016），作者：影叶