马斯克：若推特被谷歌、苹果下架，将生产属于自己的智能手机

IT之家 11 月 26 日消息，马斯克在回复网友时表示，如果谷歌和苹果将推特从他们的应用商店中移除，他将生产一款自己的智能手机作为替代品。

实际上，马斯克对于智能产品的涉猎颇为广泛，先不说 SpaceX、Tesla、The boring Company 等各种类型的创业公司，单是特斯拉商店中就有各种奇奇怪怪的产品，而且特斯拉之前也透露要做更多消费电子产品，例如智能家居。

除此之外，之前还有设计师为特斯拉设计了一款称之为“Model π”的概念手机，但实际上特斯拉方面从未确认有此想法。

不过关于马斯克涉足手机行业的传闻已经不是第一次了，甚至早在 2017 年就有外媒报道马斯克有意推出自己的智能手机，但是彼时的特斯拉仍然身处债务危机中，这类消息昙花一现后也就再也没了下文。

此外，马斯克 2021 年声称自己不喜欢现有的 iOS 和 Android 两大主流手机系统，想要打造自己的系统来击败它们，为用户提供前所未有的使用体验。甚至还有人传出所谓的内部消息，称其首款手机最早在 2024 年就会面世。

实际上他名下的公司此前已招募过部分智能手机领域的人才。IT之家了解到，在马斯克收购推特之前，他曾经在推特上置顶了一条信息，大意是求募智能手机或智能手表相关的技术人员加入 Neuralink 公司。

如果你翻看一下马斯克投资的领域就会发现，除了前沿科技外，他对下一代互联网也有着不小的兴趣和心得。在马斯克的产品蓝图里，手机或许能够成为承载 SpaceX 星链、Neuralink 脑机设备，连接特斯拉汽车的智能生态重要节点。