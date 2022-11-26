刷新纪录：特斯拉九月全球交付 190255 辆，部署 13.9GWh 电池电量

IT之家 11 月 26 日消息，根据市场调查机构 Adamas Intelligence 公布的最新报告，特斯拉在今年 9 月预估全球交付 190255 辆汽车，再次刷新交付纪录。报道中还提供了一项有趣的数据，如果按照电池容量计算，仅今年 9 月特斯拉全球交付电量为 13.9 GWh，平均每辆车为 73 kWh。

这主要是因为部分特斯拉车型配备了最高 100kWh 的电池，而 Model 3 和 Model Y 车型通常在 60kWh，最高在 80kWh。特斯拉没有通报其车型的确切电池容量，特定版本的电池容量不同，并随着新电池类型甚至软件更新而不时变化。

IT之家了解到，报告中指出，特斯拉从 2021 年 1 月到 2022 年 9 月全球累计交付了 184.8 万辆纯电动汽车，部署了 132.9GWh 的电池，平均下来每辆车 71.9 kWh 左右。

Adamas Intelligence 还报告了第二大纯电动汽车制造商比亚迪的数字，该公司也提供插电式混合动力汽车（今年 BEV 和 PHEV 之间的销售组合约为 50/50，而 2021 年 BEV 占 45%）。

比亚迪在 9 月期间交付了约 192648 辆 BEV / PHEV 汽车，2021 年 1 月至 2022 年 9 月期间交付了 176.9 万辆。同时，其电池部署估计分别为 6.7GWh（每辆车 34.8 千瓦时）和 65.6GWh（每辆车 37.1 千瓦时）。