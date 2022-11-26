谁是最佳三排电动 SUV？特斯拉 Model X Plaid 和 Rivian R1S 实测对比

IT之家 11 月 26 日消息，在美国如果想要购买三排的电动 SUV，那么可供你选择的车型并不多，而其中关注度最高的莫过于特斯拉 Model X Plaid 和 Rivian R1S。拥有 40 万粉丝的国外油管频道 Edmunds Cars 近日就对两款车型进行了实测对比。

目前特斯拉 Model X 在美国的起售价格为 127500 美元（约 91.2 万元人民币），而 R1S 的起售价格为 92000 美元（约 66.1 万元人民币）。两款车型的室内空间都非常宽敞，该频道对这两辆车型进行了全面的对比评测。

IT之家了解到，该频道的主播 Ryan ZumMallen 仔细对比了这两款 SUV 的内饰、实用性和后备箱存储空间，并在公路和赛道上进行了实测（并未进行漂移测试）。

从测试结果综合来看，Rivian R1S 或许是更好的选择。无论是第三排乘客的空间、车辆的存储空间，Rivian 都明显胜过特斯拉。毫无疑问，四马达、多调节的 R1S 也能为你提供卓越的越野体验，而且在价格上几乎便宜了 5 万美元（约 35.8 万元人民币）。

Model S Plaid 速度更快，效率更高，车载系统更人性化，开车体验更好。ZumMallen 认为，它是目前更好的车辆，但与 R1S 相比的价格溢价是其最大的缺点。