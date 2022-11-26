因研究人员伪造实验数据，日本航天机构道歉

IT之家 11 月 26 日消息，据新华社、共同社等媒体报道，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）昨日公布了一起研究人员伪造实验数据事件，涉事研究团队的负责人曾在国际空间站工作。JAXA 机构理事佐佐木宏 25 日在记者会上就数据造假事件道歉。

据介绍，这支团队曾于 2016 年至 2017 年进行过一项实验，评估 8 名成年人在模拟太空居住环境下的心理压力，结果显示是两人伪造出的实验数据，目的只是为了使其数据看上去有其他研究人员参与评估。

JAXA 后来发现这组实验数据有问题，并于 2017 年 11 月启动调查，两年后中止这一实验项目。两名当事研究人员对此解释称主要是因为他们“太忙”而无法完全投入实验。

值得一提的是，涉事团队由日本宇航员古川聪领导。虽然古川应就数据造假行为承担部分责任并接受相应处罚，不过 JAXA 表示他仍将按照计划于明年再次前往国际空间站。

IT之家了解到，古川聪现年 58 岁，2011 年在国际空间站工作和生活 165 天，是第三名常驻国际空间站的日本宇航员。

古川是整个项目的实施负责人，而与问题直接相关的是心理面谈的专家。佐佐木宏指出，古川“负有管理监督责任”。JAXA 方面称“今后将根据手续妥善应对”。

佐佐木道歉称：“不严谨的数据管理和对研究的松散管理，不仅有损研究数据的可靠性，也有损整个研究的科学价值。”他就违规的原因指出：“作为组织，存在对医学研究的认识浅薄和经验不足。错失了力争自律改善的机会。”