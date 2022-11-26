美国 NASA“猎户座”飞船进入月球远距离逆行轨道

11 月 26 日消息，当地时间周五，美国宇航局（NASA）执行“阿尔忒弥斯 1 号”任务的“猎户座”（Orion）飞船进入月球轨道，到达远月点。

“猎户座”飞船搭乘 NASA 登月火箭“太空发射系统”（SLS）于 11 月 16 日升空，并于 25 日下午到达目的地。随后，“猎户座”的发动机启动了 88 秒，按计划成功将其送入“远距离逆行绕月轨道”（DRO,distant retrograde orbit）。

NASA 官员在“猎户座”发动机关闭后不久的更新中写道：“在启动发动机之前不久，猎户座飞船正在月球表面上方超过 57000 英里（约 92000 公里）的高度飞行，这是其离月球最远的距离。在月球轨道上，飞行控制员将在深空环境中监控关键系统的表现。”

DRO 名称里面的“远距离”是指飞船环月轨道的远地点非常远，大约距离月球表面 64000 公里。当猎户座沿着这条路径运行时，它将创造一项新的纪录，即距离地球 43 万公里，比以前任何载人级飞船离地球都更远。

目前，这个纪录约为 40 万公里，由 NASA 阿波罗 13 号任务保持。当时，阿波罗 13 号本来不打算旅行那么远，但服务舱氧气罐发生故障导致其只能绕月飞行，而无法降落在月球表面。

NASA 官员表示，猎户座将在美国东部时间周六上午打破阿波罗 13 号的纪录。但该飞船将继续飞的更远，下周一达到最大距离，即 272515 英里（约 438570 公里)。

猎户座将在 DRO 飞行不到一周的时间，其将于 12 月 1 日离开月球轨道，启动发动机，然后开始返回地球。如果计划进行顺利，猎户座将于 12 月 11 日重返地球，并在加州海岸附近的太平洋上溅落。

为期近 26 天的“阿尔忒弥斯 1 号”任务旨在测试猎户座和太空发射系统火箭，执行首次载人绕月任务的“阿尔忒弥斯 2 号”任务计划在 2024 年进行。“阿尔忒弥斯 3 号”任务将在 2025 年或 2026 年进行，并尝试登陆月球表面。