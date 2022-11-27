理想 L9 和 L8 受供应链影响延期交付，将提供补偿

IT之家 11 月 27 日消息，理想汽车发布公告称，受核心零配件供应延迟的影响，部分 App 内显示于 11 月底交付的用户将延期至 12 月，而 12 月交付的车型暂不受影响。

IT之家了解到，此次受影响的车型主要是理想 L9 和 L8 Pro，预计延期 1-3 周交付，理想汽车将为预订这两款车型的用户分别提供 1000 元和 2000 元的油卡作为补偿。

IT之家了解到，理想 L9 于 8 月 30 日开启交付，定位为大型 SUV，售价 45.98 万元，搭载 1.5T 四缸增程器与 44.5kWh 三元锂电池组，可实现 215km 纯电续航与 1315km 综合续航（CLTC 工况）。该车采用智能四驱系统，前驱动电机最大功率为 130kW，后驱动电机最大功率为 200kW。总功率达到 330kW，扭矩达到 620N・m，0-100km / h 加速时间为 5.3s。

此外，理想 L8 和理想 L7 于 9 月 30 日发布，理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠表示：“9 月 30 日发布的家庭智能豪华六座中大型 SUV 理想 L8 和家庭智能旗舰五座中大型 SUV 理想 L7，得到了用户的积极反馈。从 10 月 1 日起全国零售中心将会有理想 L8 的展车陆续到店，理想 L8 将在 11 月启动用户交付。”

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