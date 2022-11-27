理想公布辅助驾驶系统提升计划，最快明年第一季度上线

IT之家 11 月 27 日消息，理想 L9 和理想 L8 带来了更强的辅助驾驶功能，这一点也深受车主们的喜爱。随着使用里程的不断增加，理想汽车产品团队也收到了用户们关于辅助驾驶领域的各类提问。

对此，理想汽车则选取出最具有代表性的五个问题做了解答，我们一起来看一下。

Q：我的车辆识别到锥桶了，为什么车不能自己躲避？

A：“屏幕中显示识别的锥桶”与“识别到锥桶且可以自主对车辆控制”，对识别的精准度要求有数量级的差别，要车辆自主躲避对识别精准度的要求很高。

目前我们正在提升这部分的感知算法，后续（AD Max）会支持对锥桶场景的避让能力。

Q：目前高速上超过大货车，还是有压迫感，这个问题怎么解？

A：“货车避让能力”在 OTA 4.2 中会有比较明显的提升。

对于避让货车的幅度，我们需要结合实际的场景来进行判断，比方说另一侧是否有车，是否在弯道中，OTA 4.2 后会结合用户的反馈，再对细分场景做提升，让避让更拟人化。

Q：高速路上高精度地图经常会断开，这是为什么？

A：导航辅助驾驶依赖高精度地图的覆盖率，理想汽车使用的是行业内产品力最高的高德高精度地图，但由于高精度地图在量产使用中，相比导航地图，还处于一个行业初期的状态（理想 ONE 2021 款及 L9 / L8 / L7 都标配了导航辅助驾驶，理想汽车也是目前国内导航辅助驾驶用户量最高的车企，但从整体汽车行业来说，具备这项能力的车型还非常少）。

现阶段，高精度地图的更新频率是比不上实际中国道路的修路及改路频率的。一旦高精度地图的数据与现实世界产生差异，或置信度降低时，我们会让导航辅助驾驶降级到车道保持辅助功能，来确保场景的安全性。

后续我们会通过，加强视觉感知的实时处理能力，以及与高德合作提升高精度地图的准确率，来优化“断开”的体验。

Q：直线召唤启动时间长，还能优化么？

A：AD Max 的直线召唤启动时间长，主要是因为车辆冷启动时，Orin-X 的启动耗时较久，大约需要等待 40 秒左右。目前我们已经有优化策略，正在研发中，明年 Q1 会上线，大约会将直线召唤的启动时间降低到 10 秒以内。

Q：使用 NOA 出现无效的自动变道超车，反而通行效率降低了，该怎么办？

A：其实 NOA 的【变道积极性】和【无效变道】，一直是我们在研发过程中，要保持平衡的两个维度。在辅助驾驶还不具备人类司机的感知和预测能力的前提下，这两个性能基本是相互对峙的。

人类司机很多时候在视线被遮挡的情况下，避免无效变道其实靠得是经验和直觉。

后续我们会进一步提升感知距离，以及对周围车辆的预测能力，让【变道积极性】和【无效变道】达到更好的平衡，但无法完全避免【无效变道】。其实大家如果去观察人类司机在高速中的超车行为，也是会有【无效变道】的，不过人会很快地修正他的决策。

我们会在将来很长的一段时间内，让算法向人去学习，迭代到更接近人的决策能力。

IT之家了解到，理想汽车目前旗下共推出了理想 L9、理想 L8、理想 L7 三款车型。

理想 L9 共推出 1 款车型，定位旗舰六座大型 SUV，定价 45.98 万元；理想 L8 为理想 One 继任者，共 2 款车型，分别为 35.98/39.98 万元，定位豪华六座中大型 SUV；理想 L7 也包括 2 款车型，分别为 33.98/37.98 万元，定位旗舰五座中大型 SUV；而接下来的理想 L6 定位豪华五座中型 SUV，预计会在 30 万元以内。