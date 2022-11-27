总投资 110 亿元，维信诺出资 25 亿元在合肥投建第 6 代柔性 OLED 模组生产线

IT之家 11 月 27 日消息，维信诺公告显示，公司与合肥东欣以及合肥鑫城同意合作投资建设第 6 代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目，并同意以公司在合肥已经设立的全资子公司“合肥维信诺电子有限公司”作为该生产线项目的投资、建设、运营平台。

IT之家了解到，维信诺表示，本项目投资总额为 110 亿元人民币，其中项目公司注册资本 55 亿元，合肥东欣出资 25 亿元（股权占比 45.4545%），合肥鑫城出资 5 亿元（股权占比 9.0910%），公司出资 25 亿元（股权占比 45.4545%），公司放弃部分优先认缴出资权利。

公告指出，合肥维信诺电子有限公司成立时间较短，尚未开展主营业务，截止到 2022 年 10 月 31 日，其总资产为 8776.08 万元，总负债为 9051.70 万元，净资产为 275.61 万元，营业收入为 309.44 万元，净利润为-275.61 万元。

此外，维信诺称，在市场需求与技术发展的相互助推下，公司把握柔性显示技术不断更新升级的发展时机，在产业成长期积极拓展柔性 AMOLED 领域，结合公司屏体线产能释放和日益增长的多终端领域市场拓展需求，积极布局柔性模组线的建设。