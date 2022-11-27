一加新机通过蓝牙 SIG 认证，预装 Android 13 系统

IT之家 11 月 27 日消息，随着高通骁龙 8 Gen 2 的到来，许多厂商都已经开始准备推出新一代旗舰机型，预计一加会在 2023 年推出新款旗舰手机 OnePlus 11，但该公司尚未透露正式发布日期。

周五，一款神秘的一加手机通过了蓝牙 SIG 认证，目前很难确定它的身份。根据爆料人 Mukul Sharma 的说法，这款型号为 CPH2451 的一加手机可能是 OnePlus 11 或 Nord 系列。

认证信息表明它运行了基于 Android 13 的 OxygenOS 13 系统。根据这一点来看，它有可能是新款 OnePlus Nord 机型，也有可能是 OnePlus Nord CE 3 或 OnePlus Nord CE 3 Lite。总之目前已知信息很少，IT之家将为大家带来更多后续报道。

此前数码博主 @数码闲聊站 曝光了一加 11-PHB110 工程机配置。爆料显示，一加 11-PHB110 工程机采用 6.7 英寸 LTPO 左上角单孔曲面屏，搭载骁龙 8 Gen2 处理器，内置 5000mAh 电池，配备百瓦快充头。

该博主还透露，这款一加 11 工程机配备金属中框与三段式静音键，搭载光学屏下指纹，后置 50MP+48MP+32MP 镜头组合，支持 0.6X-20X 的变焦范围。

骁龙 8 Gen2 采用 4nm 工艺制程，采用 1 个基于 Cortex-X3 的 Kryo 超大核，主频 3.2GHz、4 个性能核（2 x Cortex A715+ 2 x Cortex A710，均为 2.8GHz）、3 个 Cortex-A510 能效核（小核，频率 2.0GHz）。相比骁龙 8 最终 CPU 性能提升 35%、功耗减少 40%。新一代 Adreno GPU，性能提升 25%、功耗减少 45%，支持 Vulkan 1.3、支持硬件级光线追踪技术。