2022 年卡塔尔世界杯，我国自主 AVS3 视频、音频标准首次在移动端直播场景规模化商用

IT之家 11 月 27 日消息，AVS3 是我国推出的全球首个面向 8K 及 5G 产业应用的视频编码标准，技术先进，专利清晰，是 5G+8K 中最合适的视频编码标准，于 2021 年在 CCTV-8K 频道首次试播。

据新一代人工智能联盟消息，2022 年 11 月 25 日，“8K 视界杯・三维中国声”AVS+Audio Vivid 产业生态合作研讨会在深成功举办。

据介绍，经过 20 年的发展，AVS 标准已形成了 9 项国际 IEEE 标准、13 项国家标准、3 项行业标准、18 项团体标准，成为我国的高清、4K 超高清、8K 超高清广播电视频道采用的核心技术标准。

AVS3 音频 / Audio Vivid 则是今年面世的我国自主研发的三维声技术，也是全球首个基于 AI 技术的音频编解码标准。在两种国标首次同时亮相 2022 年央视中秋晚会之后，智能视听研究院、博华超高清创新中心联合上海海思和中国移动咪咕公司借助 2022 年卡塔尔世界杯再次向更多人展示我国自主视音频标准。

本届世界杯，AVS 产业联盟、中国移动咪咕、当虹科技、博雅睿视等单位，将 AVS3 视频、音频标准首次在移动端直播场景规模化商用，是 AVS3 标准在北京冬奥会实现移动端直播应用后的重要应用升级，推动 AVS3 标准进入“移动端规模化商用”时代，也是 AVS3 首次实现在 8K、4K 以及移动端应用的全覆盖。咪咕视频客户端设立了“Vivid 菁彩视听”与“AVS 睛彩世界”视角，全面支持 AVS3 音视频标准。

IT之家了解到，今年 7 月 8 日，数字视频广播组织 (DVB Project) 宣布正式批准中国的“AVS3”成为 DVB 标准体系中下一代视频编解码标准之一。这也是 DVB 第一次吸纳中国视频标准。