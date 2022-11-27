这样拍晚霞，简直太出片啦

现实生活中，很多人喜欢落日晚霞。在那些晴朗的日子里，每到黄昏时分，天空就如同巨大的调色盘，收集了这世界上最温柔迷人的色彩。

人们也时常透过镜头，将眼前美好的一幕拍摄下来。来自澳大利亚的摄影师 Sam Johnson 也是落日晚霞的偏爱者。

他镜头下的晚霞尽是温柔浪漫，部分作品也带有超现实主义色彩，治愈的色调下充满想象空间，独具一格，看起来很有意思。

本期审美笔记，带你看看 Sam Johnson 是如何记录好日常生活里的那一抹抹落日晚霞的。

· 审美笔记 ·

Sam Johnson

定格暮色里的温柔

ONE.捕捉海边的迷人晚霞

傍晚日落前的天边，时常会出现五彩缤纷的晚霞，而被染色了的天空，则显得分外好看。

Sam Johnson 常常到海边捕捉绚丽的晚霞之景，他通过简洁的构图、干净的色调，将晚霞的魅力展现在每一帧画面里。

他带着镜头去海边追逐落日晚霞，时而海面是平静的，所记录的落日时分，画面拥有一份静谧温柔感；时而海潮翻滚，大场景下蕴藏着大大的能量，照片则富有视觉动感与张力。

在捕捉海边晚霞时，Sam Johnson 也会尝试以低角度的拍摄手法，定格由海水与天空组合的画面，获得的画面构图更为极简。

而这一视角，海水似乎迎面而来，不禁让人产生一种压迫感，此时海的深邃与晚霞的温柔共同碰撞出奇妙的火花。

TWO.收录晚霞里的人间故事

晚霞是宇宙的浪漫，它一出现，四周环境很容易被它的粉紫、粉蓝等多彩颜色所包围，到处呈现一片柔美的景象，非常治愈，人们也常被其吸引，不经意间便成为创作者镜头下的故事主角。

在 Sam Johnson 拍摄的作品里，有手拿冲浪板，在海滩边漫步的人；或是坐在海边眺望远处落日晚霞的男子....... 定格的每一帧画面，便是一则关于晚霞的故事。

事实上，相较于单纯拍晚霞之景，Sam Johnson 将人物元素融入到画面中，更容易引起人的视觉兴奋。

无论人物是以清晰的轮廓体态出现，还是以剪影形式呈现，都让照片有故事可言。

此外，阴影、线条、色彩三者融合在一起，丰富了画面内容，晚霞场景下的故事氛围感变得愈发强烈。

THREE.拍晚霞的风格转变

在那些看似平平无奇的日子里，晚霞的存在时常能给我们带来惊喜，不同时间段光线会产生不一样的变化，晚霞也会呈现出不同的视觉效果。

而对 Sam Johnson 来说，这变幻莫测的晚霞，给予他源源不断的创作力，其拍摄风格也在发生着变化。

早期时间拍晚霞，Sam Johnson 的创作风格偏向于超现实主义风，他曾表示：“我一直喜欢超现实主义的场景。“

事实上，他在青少年时期，就对摄影产生了兴趣，且对周围的事物形成创造性观点的渴望，这激发了他对超现实的好奇。

而到了后期，Sam Johnson 的拍摄风格，则开始慢慢转化到对现实事物的浪漫刻画。

面对不同的光线，晚霞颜色的深浅，及周边事物所呈现的状态，像电线杆、路标、植物、建筑等，他都用镜头一一记录下来，进而去展现落日晚霞里的各种细节，引起视觉的舒适感。

一次次的晚霞定格，那些生活中熟悉事物的入镜，画面自然又富有亲近感，透过他的每一张作品，我们能感受到他内心世界的平和与安静。

如果拍落日晚霞变成一种习惯，当你将这些普通的生活片段汇集在一起后，便会成为不可磨灭、珍贵且浪漫的生活影像记忆。

有了它们，生活便不再是乏味无趣的，因为我们每天都可以贩卖这份独有的人间温柔。

如果屏幕前的你，热爱生活，也像 Sam Johnson 一样喜欢透过镜头去捕捉落日晚霞的迷人时刻，那就多按下快门，将其收录在你的镜头里吧！

话说，善于发现生活中的美与浪漫，我们的生活也会更快乐、更幸福些哦～

本文来自微信公众号：玩转手机摄影 （ID：wzsjsy），作者：Jane 老师