“奋斗者”号勇探万米海沟，中国-新西兰联合深渊深潜科考航次第一航段任务顺利完成

IT之家 11 月 27 日消息，据央视新闻联播报道，当地时间 11 月 27 日上午，中国全海深载人潜水器“奋斗者”号顺利完成首次中国-新西兰联合深渊深潜科考航次第一航段任务。

10 月 6 日，“探索一号”作业母船搭载“奋斗者”号从三亚母港启航，10 月 31 日在奥克兰完成物资补给和人员补充，前往西南太平洋克马德克海沟开展航次任务。11 月 25 日，该船返回新西兰奥克兰，这标志着首次中国-新西兰联合深渊深潜科考航次第一航段任务顺利完成。

IT之家了解到，克马德克海沟（Kermadec Trench）是地球最深的海沟之一，位于太平洋南部克马德克群岛以东，因太平洋板块沉入印度-澳大利亚板块形成，海沟长度约 1,200 公里，最大深度 10,047 米，与汤加海沟相接。

在第一航段中，“奋斗者”号下潜作业 16 次，有 14 次作业超过 6000 米水深，站位覆盖了克马德克海沟俯冲带不同的构造单元，这也是国际上首次在克马德克海沟区域开展的系统性载人深潜科考。

“奋斗者”号全海深载人潜水器是“十三五”国家重点研发计划“深海关键技术与装备”重点专项的核心研制任务，在钛合金材料制备及焊接、声学通信定位等方面实现多项重大技术突破。2020 年 11 月，“奋斗者”号在马里亚纳海沟成功坐底，坐底深度 10909 米，创造中国载人深潜新纪录。