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比亚迪：百万级高端品牌仰望将首发颠覆性“黑科技”，明年还有一个新品牌

2022/11/27 22:55:14 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 27 日消息，比亚迪百万级高端品牌“仰望”将于 2023 年一季度发布首款硬派越野车型，该车的“谍照”已经亮相，预计为官方放图。

近日，比亚迪官方在投资者问答平台又透露了关于仰望新车的更多信息。

在 11 月 24 日的投资者关系活动中，比亚迪官方表示，在新技术方面，比亚迪现有“四位一体”的安全体系：材料安全、单体安全、包体安全、整车安全，在此基础上，比亚迪还将带来另一项颠覆性的“黑科技”，为用户带来顶级安全守护，为了用户安心，比亚迪将安全进行到底。“黑科技”首发将搭载高端品牌仰望

官方还透露，比亚迪现有比亚迪品牌（王朝、海洋）、腾势品牌和全新百万级高端品牌 —— 仰望，此外，比亚迪还将在 2023 年推出一个极具专业性、个性化的全新品牌。未来，比亚迪将形成比亚迪品牌（王朝、海洋）、腾势品牌、仰望品牌、专业个性化全新品牌矩阵，覆盖从家用到豪华、从大众到个性化，满足用户多方位、全场景用车需求。

IT之家了解到，仰望汽车官微此前称：“仰望以颠覆性技术与产品，构建高端品牌，汇集比亚迪集团最完备的产业布局、最前沿的技术成果、最创新的设计理念，将新能源汽车的安全和性能表现都提升到了新的高度，释放出新的想象空间。”

比亚迪百万级高端品牌仰望首款车型“谍照”曝光：代号 R1，定位新能源硬派越野

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关键词：比亚迪仰望

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