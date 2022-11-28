360 数科：香港上市发行价 50.03 港元 / 股，获 2.46 倍认购

IT之家 11 月 28 日消息，360 数科（原 360 金融）于 11 月 14 日在港交所提交聆讯后资料集，联席保荐人为花旗和中金公司，准备好在港交所二次上市，这也意味着 360 数科有望比蚂蚁和京东数科先一步上市。

360 数科现在港交所发布公告：香港上市发行价 50.03 港元 / 股，获 2.46 倍认购，募集资金 1.697 亿港元。此外，倘若超额配股权获悉数行使，该公司将就超额配股权获行使后将予发行的 830000 股股份收取额外所得款项净额约 3770 万港元。

360 数科表示，此次募集到的资金拟用于以下用途：

・约 50% 预计将在未来 3 年内使用，用于进行研发以增强其技术及信用评估能力，并开发更多样化的技术解决方案以响应金融机构不断变化的需求，并微调其服务及解决方案；

・约 40% 预计将在未来 3 年内使用，用于进一步渗透信贷科技行业及扩大用户群体；

・约 10% 预计将在未来 3 年内使用，用于一般公司用途及营运资金需求

IT之家了解到，360 数科还承诺一众高管手中的股份将禁售至 2023 年 2 月 21 日。

财报显示，已在美股上市的 360 数科二季度营业收入达 41.832 亿元，同比增长 4.5%，净利润为 9.75 亿元，同比下降 37%；非公认会计准则下净利润为 10.217 亿元，同比下降 36.7%。在运营数据上，第二季度 360 数科促成交易金额 982.81 亿元，较 2021 年同期增长 11.1%，促成贷款余额达到 1504.9 亿元，同比增长 28%。