透视三大运营商 10 月运营数据：5G 用户数占比超三成，5G 专网受关注

近日，中国移动、中国电信以及中国联通三家电信运营商陆续披露 2022 年 10 月份主要运营数据。通过三大运营商 2022 年 10 月运营数据来看，我国信息通信产业稳步发展，其中 5G、千兆光网发展迅速，前景无限。

工信部也于近日公布了 2022 年 1—10 月份通信业经济运行情况。从通信业经济运行情况来看，1－10 月份，信息通信行业运行平稳。电信业务收入保持稳步增长，电信业务总量较快增长；“物超人”步伐持续加大，5G、千兆光网等新型基础设施建设稳步推进；云计算等新兴业务快速增长，行业发展新动能不断释放。电信业务收入稳步增长，电信业务总量保持两位数增幅。1－10 月份，电信业务收入累计完成 13215 亿元，同比增长 8%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长 21.4%。

用户数稳步增长

从移动用户数来看，截至 10 月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达 16.82 亿户，比上年末净增 3947 万户。中国移动移动业务客户总数达 9.73 亿户，当月移动业务客户减少 78.6 万户，本年累计净增 1636.2 万户。中国电信移动用户数 3.9 亿户，当月移动用户数净增 59 万户，当年累计净增 1805 万户。中国联通未公布移动用户数，但数据显示，截至今年 10 月份，中国联通“大联接”用户累计达到 8.5 亿户。

移动数据流量业务收入低速增长。1－10 月份，三家基础电信企业完成移动数据流量业务收入 5383 亿元，同比增长 0.7%，在电信业务收入中占比为 40.7%，拉动电信业务收入增长 0.3 个百分点。

宽带用户数据方面，截至今年 10 月份，中国移动有线宽带业务客户总数为约 2.68 亿，本月净增 276 万，本年累计净增 2757.6 万。中国电信有线宽带用户数约 1.8 亿户，当月净增 103 万户，当年累计净增 1000 万户。

工信部数据显示，固定宽带接入用户稳步增加，千兆用户数持续扩大。截至 10 月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 5.83 亿户，比上年末净增 4745 万户。其中，100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 5.47 亿户，占总用户数的 93.8%，占比较上年末提升 0.8 个百分点；1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 8135 万户，比上年末净增 4676 万户，占总用户数的 13.9%，占比较前三季度提升 0.8 个百分点。用户数的稳步增长使得固定互联网宽带业务收入平稳增长。1－10 月份，三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入为 1995 亿元，同比增长 7.9%，在电信业务收入中占比为 15.1%，占比与前三季度持平，拉动电信业务收入增长 1.2 个百分点。

5G 用户数占比超三成，千兆用户同比增长 222.2%

2022 年 1－10 月通信业主要指标完成情况中，有两个十分抢眼的数据，其中 5G 移动电话用户数达到 5.24 亿，比上年末净增 1.69 亿，比上年同期增长 70.8%；1000M 速率以上用户达到 8135 万户，比上年末净增 4676，比上年同期增长 222.2%。在 5G 方面，截至 10 月底，中国移动 5G 套餐客户数达约 5.715 亿。中国电信 5G 套餐用户数约 2.57 亿户，当月净增 588 万户，当年累计净增 6912 万户。中国联通 5G 套餐用户数 2.05 亿。截至 10 月末，其中，5G 移动电话用户达 5.24 亿户，比上年末净增 1.69 亿户，占移动电话用户的 31.1%，占比较上年末提升 9.5 个百分点。移动电话用户规模稳中有增，5G 用户数占比超三成。不仅在用户数方面出现了显著增长，5G 网络建设也在稳步推进。截至 10 月末，5G 基站总数达 225 万个，比上年末净增 82.5 万个，占移动基站总数的 20.9%。

5G 与千兆宽带用户的增长离不开运营商对 5G 和千兆的重视。中国电信坚持 5G 引领个人信息化升级，持续提升 5G 网络覆盖，不断创新 5G 应用，促进 5G 用户登网用网，驱动用户规模和价值稳步提升。固网及智慧家庭服务方面，中国电信围绕客户数字生活需求，加快千兆产品规模拓展，打造更广连接、更宽延展和更高智能的数字生活应用平台，进一步推进智慧家庭、智慧社区和数字乡村的融通发展。

中国联通紧抓 5G 和宽带“双千兆”战略机遇，全力推动 5G 精品网络、千兆光宽带精品网建设，不断推进“基础联接”到“万物互联”的新跃升。

中国移动持续强化协同拓展运营，推动 5G 量质并重发展，更好满足客户数字消费需求，努力实现全年移动 ARPU 稳健增长。中国移动着力挖掘“全千兆 + 云生活”价值空间，积极推动家庭业务向 HDICT（家庭信息化解决方案）转型升级，智慧家庭增收贡献持续提升。

5G 专网备受关注，5G to B 迎来新机遇

4G 改变生活，5G 改变社会，5G 发展的下一步将不断向垂直行业拓展。5G to B 将迎来发展机遇。近日工信部向上海商飞发放了第一张 5G 专网频率许可引起了业界的高度关注。5G 专网将成为 5G to B 发展的重要助力。中国联通的数据显示，截止 10 月底，中国联通 5G 行业虚拟专网服务客户数量达到 3125 个。

针对 5G 专网，中国电信提出“致远”“比邻”“如翼”三类 5G 定制网服务模式，实现网随云动、云网一体。中国电信细分用户场景化的需求，形成“五库一图”解决方案知识库，创新推出“5G 定制网能力魔方”，围绕业务需求面、技术参数面、原子能力面、标准产品面、业务方案面和商业模式面，把行业用户的需求快速转变成 5G 云网基础设施的配置参数，实现场景精准适配、能力多维构建、以及方案快捷交付，进一步实现从“1”到“N”复制，促进 5G 规模复制和商业闭环。

中国移动将 5G 行业专网组网模式划分为“优享”“专享”和“尊享”3 个等级，网络能力逐步叠加、网络专用程度逐步提高、网络价值逐步增强。针对行业用户差异化需求，中国移动打造了 5G 专网运营平台（OneCyber），面向行业用户提供“自服务、自运维、自开发”网络服务。随后，中国移动发布“5G 专网 2.0”，持续深化“优专尊”新内核，推进“优享 +”“专享 +”“尊享 +”三大产品升级，结合 5G 芯片模组、MEC 边缘算力、5G 专网运营平台等能力，打造 5G + 数智底座，赋能行业用户。

中国联通提出“虚拟专网、混合专网、独立专网”3 种 5G 行业专网部署方式，重点结合边缘计算实现网边协同。2021 年 12 月，中国联通在合作伙伴大会期间对外发布的“5G 行业专网产品体系 2.0 暨 5G 专网 PLUS”，具有网络定制化、云边协同化、终端智能化、运营集约化、安全体系化和服务一体化的特点，推动 5G 深入到企业核心生产环节。中国联通以 5G 全连接工厂为核心抓手，大力推进“5G + 工业互联网”新技术、新场景、新模式向工业生产各领域各环节深度拓展，助力工业生产更智能、更高效、更安全。

可见，5G 专网将成产业界布局的重要领域，5G 专网的发展也将促进 5G to B 的繁荣。