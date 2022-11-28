《极品飞车 22：不羁》 PS5 版容量曝光，仅 29.4GB

IT之家 11 月 28 日消息，《极品飞车 22：不羁》即将正式发售，登陆 PC，PS5 和 Xbox Series X|S 平台。其中，尊享版（包括 EA Play / EA Play Pro）于 2022 年 11 月 28 日太平洋时间晚上 11 点正式上线，北京时间要等到明天 15:00。

此外，标准版于 2022 年 12 月 2 日 15:00 上线； 目前各平台已经开启预载（PS5 标准版预加载时间也是明天 15:00）。

虽然 Criterion Games 早先公开了 PC 版容量（50GB+），但主机版的情况我们仍不清楚。根据 PlayStation Game Size，《极品飞车 22》PS5 版本一点也不大，仅需要下载 29.431GB，这包括游戏本体 + 更新。

IT之家了解到，《极品飞车：不羁》是 Criterion Games 制作、EA 发行的赛车游戏作品，游戏支持简体中文字幕与配音。游戏背景发生在虚构的芝加哥湖岸城，游戏将融合动漫元素且更年轻化，比如车辆速度达到一定程度后，就会出现火焰、烟雾和速度线等动漫特效。

针对最低要求，PC 玩家需要 AMD 锐龙 5 2600 或英特尔酷睿 i5-8600，8GB 内存，以及 AMD Radeon RX 570 或 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti。在推荐配置方面，Criterion 推荐 AMD Ryzen 5 3600 或 Inte Core i7-8700, 16GB 内存，AMD Radeon RX5700 或 NVIDIA GeForce RTX 2070。不过目前官方没有给出最低配置和推荐配置所对应的画面设置级别。

值得一提的是，尊享版除了提前游玩游戏，还提供四款汽车，比如奔驰 AMG GT Black Series 2020，VW Mk1 Golf Gti 1976，Palace 品牌皮肤和驾驶特效。