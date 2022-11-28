科学家“复活”48500 年前的病毒，仍具有传染性

IT之家 11 月 28 日消息，法国科学家近日复活了在西伯利亚永久冻土中冷冻了数万年的 7 种病毒，其中最年轻的被冷冻了 27000 年；最古老的被冷冻了 48500 年，是迄今复活的最古老病毒。并且这些病毒仍然能够感染生物体，因此他们认为冻土融化可能对人类构成威胁。

该小组包括来自俄罗斯、法国和德国的科学家，此前他们成功复活了另外两种有 3 万年历史的古老病毒，但他们的最新发现再次打破了纪录，因为这次是 48500 年前的病毒。该小组发现并复活的病毒被认为是有史以来复活的最古老的病毒，曾有其他研究人员声称已经复活了据说有 2.5 亿年历史的细菌。

该团队复活的所有病毒都属于大肠杆菌类型，这是只能够感染阿米巴等单细胞生物的巨型病毒。科学家们将永久冻土样本添加到变形虫培养物中，并在显微镜下检查它们是否有感染迹象，结果表明病毒是“活的”且能自我复制。

科学家表示，这些病毒仍然能够感染细胞，表明如果永久冻土解冻，这些古老的病毒有可能感染动植物，包括人。而且，如果古老的巨型病毒在冷冻这么长时间后仍然具有传染性，那么其它种类的病毒也会具有传染性。

IT之家了解到，俄罗斯已经警告说，由于气候变化引起的永久冻土的持续解冻，可能会带来危险。2021 年，俄罗斯驻北极理事会高级代表尼古拉-科尔丘诺夫（Nikolay Korchunov）表示，这些解冻的土壤此前已经深度冻结了几个世纪甚至几千年，仍然可能包含一些”僵尸“细菌和病毒的孢子。其认为这种危险严重到足以启动一个生物安全项目，并呼吁所有其它北极理事会国家加入该项目。