玩家在修改《史丹利的寓言》时意外发现了类似“千年虫”的 Bug

经典 Meta 游戏《史丹利的寓言》有一个非常著名的成就叫作“Go Outside”，需要玩家连续五年不打开游戏才能解锁，而在今年发售的《史丹利的寓言 豪华版》中，同样设置了一个名为“Super Go Outside”的成就，这次的解锁条件则变成了“连续十年不打开游戏”。

按照成就说明，在这个于今年 4 月份上线的游戏里，想获得这个成就最快也必须得等到 2032 年 4 月，但如果你现在打开 Steam 的游戏页面，会发现已经有 3.8% 的玩家解锁了该成就。

显然，这次又有“时间刺客”了。通过调整系统时间来提前获得成就，这种卡 Bug 般的玩法早在多年前就被玩家们熟练使用。初版《史丹利的寓言》于 2013 年发布，但在 2018 年到来前，不少玩家就已经通过修改时间提前拿到了成就，官方无法制止这种行为，却也曾半开玩笑地发布过一条推文：

这段话最开始是玩家用来嘲讽一位开修改器通关《只狼》的游戏编辑所做，官方这么用更像是玩梗。但最近，有人在试图通过修改时间获取成就时，却意外发现了一个奇怪的 Bug。

一位玩家在推特上分享了自己的经历：当他为了图省事，一口气将系统时间拉到 2040 年时，突然发现 Steam 的客户端莫名其妙被修改了字体。

根据玩家的说法，他仅仅是修改了电脑的系统时间，Steam 的客户端就发生了错误并切换到了上图的手写字体模式。

在经过一系列调查后，这位用户自己给出了结论 —— 这得归结于“2038 年问题”。如今在 32 位 Unix 系统中，都是以 1970 年 1 月 1 日 0 时作为时间的基准点，往后的时间都以“秒”为单位记录成一个有符号的 32 位正整数（1970 年以前则用负数记录）。

32 位有符号正数换算成十进制就是“2,147,483,647”，如果用秒来计算，则时间刚好到 2038 年的 1 月 19 日 3 点 14 分 07 秒，如果时间再往后，系统就会出现一些未知的错误。

这位用户推测可能是在调整时间后，计算机 32 位 unix 系统内的字体库出现了其他 bug，并导致 Steam 内的字体被随机替换了。

虽然如今多数用户的操作系统已经换成了 64 位，但并不能解决所有问题，这次因为字符溢出仅仅改变了字体，但谁也不知道下次会发生什么更离奇的时间。在弄清了原因后，这位发现问题的玩家总结道：

“2038 年将会是格外有趣的一年。”

本文来自微信公众号：游戏研究社 （ID：yysaag），作者：嘤肉卫星