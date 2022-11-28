贵阳贵安超互联新算力基础设施项目开工：总投资逾 30 亿元

IT之家 11 月 28 日消息，据贵阳日报报道，贵阳贵安超互联新算力基础设施项目近期举行了开工仪式。

该项目由贵州贵安产业投资有限公司与世纪互联集团北京世纪互联科技有限公司合作建设，位于贵阳大数据科创城内，通过在贵阳贵安构建新型城市规模数据中心和算力网络，致力于解决传统数据中心分散独立运营造成的计算能力碎片化和资源利用不平衡问题，优化传统数据中心结构，从而实现城市算力资源一体化供给，并通过无阻塞传输方式，以更优的数据传输能力实现资源互联互通、共享和交易，支撑构建“东数西算”国家数网体系。

IT之家获悉，该项目已入选第一批全国一体化算力网络国家（贵州）枢纽节点重点项目，总投资 30.05 亿元，计划 2025 年建成。具有三大新特性：

“链网一体”技术体制。通过底层网络协议创新和区块链下沉融入网络底层，基于去中心化 3A（Authentication、Authorization、Accounting）技术机制推动全球首个区块链原生物理网络实现重大突破，支持“共享经济 2.0”模式的城市算力新市政建设，支持超大规模和安全可信的数字人民币应用部署。

“二次数据”经营范式。在互联网平台一次数据经营的基础上创新性提出“二次数据”理论，通过超互联城市算力平台实现二次数据的确权、流通和交易，转变为可以量化的数字资产，进一步通过金融创新，释放其内在价值，从根本上完成数据的资源化、资产化和资本化的跨越式发展。

“二级开发”市场模式。基于超互联城市算力新市政（一次开发），进一步实现 IDC 节点、云计算节点的超大容量、超高速互联互通，实现消费者用户、机构客户通过“第二连接”融入超互联城市算力平台，实现数字新市政基础设施的“二次开发”市场模式，极大推动云原生构架的各类业务低成本和“原生安全”的大规模部署和推广应用。