宜鼎国际 Innodisk 推出全新 FPGA 平台：锁定 AI 机器视觉应用

IT之家 11 月 28 日消息，宜鼎国际宣布扩大 Innodisk AI 布局，推出全新 FPGA （现场可程序化逻辑门阵列）平台，锁定 AI 机器视觉应用，具备低延迟、低功耗、高开发弹性的特点。

官方表示，宜鼎 FPGA 平台采用科技巨擘 AMD XILINX KRIA K26 系统模块，不仅能够加速 AI 算法，同时具备低延迟、低功耗特性是企业导入 AI 边缘计算、实现机器视觉应用的利器。不仅支持 0° 至 70℃的标准温度，更能视应用需求，进一步提升至工业级宽温标准，可在-40° 至 85℃的严苛环境中维持稳定运行。

宜鼎国际表示，新的 FPGA 平台除了本身开发与算法优势外，也能在硬件面扩大结合 InnoAgent，实现边缘设备的远程带外管理，更能在软件面通过 iCAP、iVIT 等工具，达成高度整合的一站式解决方案（turnkey solution）。

IT之家获悉，宜鼎还推出了 iVIT 软件开发工具包（SDK），预期藉由其低门坎的 no-coding 使用环境，能较传统开发流程缩短 50% 学习时间，并能支持各式异质平台，提升 AI 应用整合的弹性与兼容性。

宜鼎全新 FPGA 平台将锁定智能城市、智能工厂等应用场域，为 AI 机器视觉、瑕疵检测、对象辨识等终端应用提升整体算法效能。