拍极简花卉，照片高级又好看

各种拍花技巧铺天盖地

但看完了还是不会拍花

到了拍花现场人头攒动

拍花的人比看花的人还多

无论如何都拍不出像网上一样美的照片

那到底是哪种拍花的风格才真正适合你？

别 急 ！

今天我来教你一套拍花绝技

人人都可以实战

人人都学得会

借以最简单的画面元素

拍出好看高级且主题鲜明的花卉照

事 不 宜 迟 ！

现在让我们一起来学习

极简花卉照的 5 大拍摄技巧

▊文章目录

1. 简约的背景

2. 多样化的构图

3.画面色彩的搭配

4.选择合适的画幅

5.添加趣味元素

简约的背景

“少即是多”是极简的精髓所在，如何在一片花卉场景里，寻找极简元素的存在，那么拍摄背景的选择显得尤为重要。

# 天 空 背 景 #

选好背景是拍好极简花卉照的关键性一步。通常情况下，纯净的天空是最佳的极简拍摄背景，可避免人群等其他元素的干扰。

©Ruisikii

（画面主体元素可以是一株花、一枝干的花...... 总之，主体尽量以少数量为主。）

# 虚 化 背 景 #

你也可以根据拍摄场景的现场特点，如叶子形成的“绿背景”、花卉形成的其他单色背景...... 拍摄时，利用 手机的大光圈 或者是 人像模式 虚化背景进行拍摄，获得虚化的单色背景，进而简化拍摄背景。

© 川淺小蘇打

# 水 面 #

如果拍摄附近有水池（以安全的为前提），或者是利用自带的矿泉水，还可以拍摄极具“诗情画意”的“水上花”照，此时，水面成为极简的背景元素。

©-Leeleven-

# 黑 背 景 #

此外，除了上述提到的自然极简背景，我们还可以人为制造单一背景，而最常见的是“黑背景”，这也是拯救背景杂乱的方法之一。

想要得到黑背景，你可以提前准备偏黑的背景板或者是深色的衣服。

拍摄时，将其置于花卉主体的后面，然后选择拍摄主体最亮的区域进行测光，使亮的地方正常曝光，暗的地方变黑，即可获得一张黑背景的花卉照。

利用这些单一的背景，以做减法的方式保留主体，达到凸显画面质感的效果。

多样化的构图

构图，是表现极简花卉内容的重要因素。当你在拍摄过程中，不要只是一味地运用一种构图手法，否则拍摄出来的极简花卉照会显得很单一。

所以，每一次的拍摄，你都可以尝试不同的画面构图，以此来丰富照片最终的成像效果。

〝 中 心 构 图 〞

首先，最常用、最不易出错的就是中心构图法。由于被摄花卉的位置居中，照片的主题清晰明了。

这种构图法更适合拍一朵花，利用手机的 微距 或是 长焦 拍摄，可近距离展示花卉的轮廓细节，将花卉的形态美呈现给观者。

©Ruisikii

〝 对 角 线 构 图 〞

接着，一个比较特殊的构图法是对角线构图。

当你的拍摄对象是桃花、梅花、樱花等长在枝干上的花卉时，可以尝试以枝条末端的花作为主体，沿画幅的对角线放置，营造一种向上延伸的视觉感。

© 妞妞

〝 三 分 法 构 图 〞

最后，让你的极简花卉照显得灵活不呆板的构图法是三分构图法（有时也称作井字构图法）。

拍摄时，打开手机的网格线，将被摄的花卉置于网格线其中的一个交点处（共有四个交点，均为兴趣点，放置在哪个交点上，可根据实际情况而定），聚焦人们的视线。

©taruki_hayashi

构图小提示：无论你是运用中心构图、对角线构图还是三分法构图，都要注意画面的留白问题。因为适当的留白画面会更加简洁舒适，同时也给观者留下足够的想象空间。

画面色彩的搭配

聊完构图，我们也来谈谈极简花卉照的画面色彩搭配问题。

细心的你会发现，天空蓝在众多色彩里，具有较强的融合性。当你以其为主要的背景色彩时，无论花卉是粉色、白色、黄色、紫色、红色...... 均可搭配。

©_阿鹿 deer

如果背景色是红色，主体花卉的色彩与背景要有色差，比如，红 + 白、红 + 黄，鲜明的色彩对比，突出花卉的主体地位。

© 故宫博物馆

当你拍摄的花卉为白色时，你可以选择以绿色的卡片为拍摄背景，白与绿的完美结合，画风清新自然，给人带来一种视觉舒适感，与此同时，能够抚慰人的心情，表达出春日的安详娴静。

© 加盐酱

选择合适的画幅

很多时候，在拍摄过程中，我们常常会忽视照片的画幅选择，不懂得运用好画幅来打造不同的视觉感受。

而在极简花卉照中，画幅的巧用也为照片的表现力加分不少。这里想跟大家推荐三种拍摄极简花卉照常见且好用的照片画幅。

『 1 : 1 』

1：1 的方形画幅，可以让照片里的花卉显得更加突出与直观，与此同时，整个画面给人一种极度平衡稳定感。

©keisato_film

『 4 : 3 』

相较与方形画幅，4：3 的横画幅少了些中规中矩，由于画面横向延伸，加之四周的留白空间增多，从而增强画面情绪，将花卉勃勃生机的一面展现出来，同时画面的空间感也得以加深。

©keisato_film2

『 竖 画 幅 』

至于竖画幅拍法，这更适合那些朝向天空生长的花卉，画面少了一份紧凑感，进而也表现出花卉向上生长的趋势，画面活力十足。

©Ruisikii

添加趣味元素

极简的摄影风格，画面的简约度赋予被摄者清晰明了的主体地位。然而，如果想让花卉照在简约的基础上多点趣味性的话，则需要在照片里添加一些趣味元素。

在极简花卉摄影中，我们可以将一些小昆虫（如：瓢虫、蜜蜂、蝴蝶、螳螂......）作为画面里的趣味元素，静态的花卉加以动态的小昆虫，一动一静相应成趣，更是展现出生机盎然的一片春景。

©·BlueAndSea·

除此之外，我们还可以加入人物的手部元素，一个简单的手部动作传递出人们对春的美好寄托，即“触摸花卉，拥抱春天”。

©Ruisikii1

©taruki_hayashi

以上就是今日份极简花卉照拍摄技巧

极简花卉照，你值得拥有！

本文来自微信公众号：玩转手机摄影 （ID：wzsjsy），作者：好摄大叔