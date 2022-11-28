浪潮发布云洲工业互联网平台 V4.0：数据处理能力从 TB 级提升至 PB 级

IT之家 11 月 28 日消息，浪潮发布了云洲工业互联网平台 V4.0（简称“浪潮云洲 4.0”）。浪潮云洲 4.0 以“连接・安全・机理模型”为能力核心，以数据为驱动，重点迭代升级工业数字孪生、工业机理模型、工业大数据、工业安全等领域技术，依托边缘一体机、工业数据中台、工业数字孪生、工业数据智能、工业安全态势感知等软硬件产品，提供更实时、更智能、更安全的数实融合一体化服务，赋能企业数字化发展，驱动产业转型升级。

据官方介绍，相比上一代产品，浪潮云洲 4.0 具有如下特点：

突破基于零代码的数字孪生场景构建技术；

基于模型压缩和转换实现工业机理模型的一键部署，可满足工业现场毫秒级的调用服务；

工业数据处理能力从 TB 级提升至 PB 级；

工业安全防护能力从公有云延伸至工厂内部网络，实现了从设备接入层、基础设施层、平台层到应用与数据层的整体安全。

工业数字孪生产品是基于浪潮云洲 4.0 新打造的工业领域零代码数字孪生可视化产品。该产品融合工业大数据、物联网、机理模型、标识解析、工业智能等技术，内含多行业模板，实现工业数字空间全业务流程闭环优化，可保障设备级、产线级、车间级、工厂级等可视化业务场景全流程零代码配置交付，开箱即用。

工业数据智能产品突破工业模型可视化编排开发技术，融合工业机理知识、专家经验和机器学习算法，可通过可视化拖动完成模型各节点算子选取和串联配置。该产品提供从数据标注、模型开发、模型训练、模型评估、模型管理到模型应用的一体化解决方案，可解决工业数字化领域建模难、管模难、用模难的痛点问题，帮助企业充分挖掘数据潜在价值，助力其降本增效和精益管理。

工业数据中台产品基于“数采・数算・数用”的设计理念，以工业大数据为引擎，帮助工业行业企业形成全域数据资产。中台采用微服务架构，基于云原生与集群部署方式，采用多源异构数据集成、零代码分布式数据治理、可视化高可用数据分析、高性能智能化数据运营、工业级数据安全等技术，助力工业企业进行主数据、元数据管理，形成企业级或行业级数据标准，进而形成全域数据资产，充分挖掘企业数据价值。该产品具备精简灵活的技术架构、场景化的数据资产体系、一体化的数据处理过程、异构兼容的数据集成规范等优势，实现了 PB 级分布式工业时序数据处理的技术突破。

工业安全态势感知产品是一款基于分布式架构的全新高性能大数据智能安全分析产品。该产品遵循“整合资源 信息共享”“统一架构 业务协同”的原则，依托海量工业互联网数据、本地流量数据、日志告警数据及其它第三方数据，运用大数据、数据融合等技术，满足行业级、集团级、企业级等不同层级的需要，提供用户内部全网安全态势的监测、评估、预警、可视和集中响应服务，协助用户构建自适应网络安全保障体系，实时发现内部潜伏威胁和外部网络入侵威胁，有效提升对网络的安全态势监测、未知威胁感知、事件应急处置、攻击追踪溯源能力，帮助用户高效、实时掌握自身整体安全态势。

IT之家获悉，浪潮云洲还提供服务市场平台，服务市场平台涵盖化工、制药、电子信息、装备制造、食品、采矿等多个行业，汇集研发设计、供应链管理、生产制造、质量管控、运营管理、仓储物流、安全生产、节能减排、运维服务等多个领域工业 App，用户可按需选购；浪潮云洲的运维监控和运营管理服务可帮助园区和企业用户打造平台运营与运维能力，实现平台精细化运营和运维。