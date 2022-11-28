西十高铁控制性工程汉江特大桥首片现浇梁浇筑

IT之家 11 月 28 日消息，据武汉铁路发布，由武九客专湖北公司建设管理、中铁十一局承建的西安至十堰高速铁路（简称“西十高铁”）控制性工程汉江特大桥首片现浇梁顺利浇筑，标志着线路施工进入新阶段。

西十高铁湖北段全长 86.36 公里，桥隧占比为 98.85%，地质条件复杂。全线控制性工程西十高铁汉江特大桥全长 917.45 米，采用主跨 420 米斜拉桥一跨过江，设两座 H 形桥塔，高度均为 186.5 米，是目前世界最大跨度的梁桁组合结构斜拉桥。梁桁组合结构斜拉桥是一种新型桥梁结构形式，加劲钢桁对梁体刚度进行加强，能有效控制温度引起的附加变形和徐变变形，保证刚度分布均匀，满足高速列车行驶过程中对轨道平顺性和行车舒适性要求。

首次浇筑的汉江特大桥 8 号墩～9 号台间的双线现浇简支箱梁，设计为单箱单室截面，单跨梁长 32.6 米，采用 C50 高性能混凝土浇筑施工。项目部采用支架现浇法进行施工，前期对地基承载力、支架的稳定性进行综合计算，确保临时结构稳定；混凝土浇筑期间，设专人检查支架、模板、钢筋和预埋件等稳固情况，确保 350 余立方米混凝土顺利入模。

IT之家了解到，西十高铁西起陕西省西安市，终到湖北十堰市，设计时速 350 公里，计划于 2026 年开通运营。西十高铁正线全长 255.76 公里，其中陕西省境内 169.4 公里，湖北省境内 86.36 公里。全线设西安东、蓝田、商洛西、山阳、漫川关、郧西、十堰东（既有运营）7 座车站，建成通车后，西安至武汉间将形成一条快速铁路客运通道。

铁路部门表示，西十高铁是国家《中长期铁路网规划》中“八纵八横”高速铁路网的重要组成部分，与汉十高铁相连接。根据此前信息，西十高铁开通后，西安至十堰实现 1 小时内到达，西安至武汉的铁路运行时间将由目前的 5 小时缩短至 2.5 小时左右。