消息称特斯拉正在研发改款 Model 3，明年第三季度投产

IT之家 11 月 29 日消息，据路透社报道，据四位知情人士透露，特斯拉正在开发改款 Model 3，旨在削减生产成本，提高这款五年前的电动轿车的吸引力。

据这些人说，改款 Model 3 代号为“Highland”，该车重新设计的一个重点是减少 Model 3 内部组件的数量和复杂性，同时关注特斯拉买家重视的功能，包括显示屏。

其中两位人士表示，改款车型还可能包括对 Model 3 的外观和动力系统性能的一些改变，将在特斯拉位于上海的工厂和该公司位于加州弗里蒙特的工厂投入生产。他们说，特斯拉的上海超级工厂将在 2023 年第三季度投产改款 Model 3。

目前还不清楚弗里蒙特工厂何时开始生产，也不清楚在与供应商合作的过程中，特斯拉将通过重新设计实现多大的成本节约。

去年特斯拉推出了改款的 Model S，采用了全新的 Yoke 方向盘，以取代传统的方向盘，并取消了按钮和传统的空调通风口，采用 17 英寸的中控屏。

追踪市场趋势和生产情况的 AutoPacific Group 总裁 Ed Kim 说，目前的 Model 3 已经比 2017 年首次上市的版本有所更新，因为特斯拉通过软件更新电池性能、信息和娱乐功能，即使它看起来还是一样。他说：“尽管如此，消费者仍然倾向于将视觉上的变化等同于新鲜感，特斯拉知道视觉上有形的变化是有必要的。”

知情人士说，马斯克在特斯拉推动了一种简化的设计和生产方法，“Highland”项目延伸了这一方法。

特斯拉率先使用由意大利 IDRA 集团制造的被称为 Giga Press 的大型铸造机，在组装时制造单一的、较大的汽车部件，以降低成本并加快生产。它还设计了一种结构性的电池组，摒弃了更昂贵的模块。

马斯克曾表示，特斯拉希望通过简化来降低成本，并致力于开发一个小型汽车平台，其成本将是 Model 3 的一半。

IT之家了解到，这种做法是使特斯拉成为最赚钱的电动汽车制造商的部分原因，而许多竞争对手仍在亏损。根据两家公司披露的信息，第三季度，特斯拉每卖出一辆车的利润略高于 9,500 美元，而丰田的利润大约为 1,300 美元。

特斯拉目前在中国的销售正面临压力。根据乘联会的数据，Model 3 在中国前十个月的销量比去年同期下降了 9%，而比亚迪的秦和汉的销量超过了 Model 3。为了刺激销量，特斯拉 10 月份将 Model 3 和 Model Y 在中国的价格降低了 9%，并为立即交车的买家提供了额外的回扣。