美股周一：三大股指均跌超 1%，热门中概股多数上涨，拼多多涨超 12%

美国时间周一，美股收盘主要股指全线下跌，创近三周来最糟糕的一天。美联储多位官员称，需要进一步加息以抑制通胀。

道琼斯指数收于 33849.46 点，下跌 497.57 点，跌幅 1.45%；标准普尔 500 指数收于 3963.94 点，跌幅 1.54%；纳斯达克指数收于 11049.50 点，跌幅 1.58%。

大型科技股多数下跌，苹果、微软和 Meta 跌幅超过 2%，谷歌和奈飞跌幅超过 1%；亚马逊上涨，但涨幅不到 1%。

芯片龙头股普遍下跌，其中美光跌幅超过 4%，高通跌幅超过 3%，台积电、英伟达和英特尔等跌幅超过 2%。

新能源汽车股多数下跌，特斯拉上涨 0.03%，Rivian 下跌 3.01%，法拉第未来下跌 5.45%；蔚来下跌 0.49%，小鹏下跌 2.55%，理想上涨 1.37%。

中概电商龙头股普遍上涨，阿里巴巴上涨 0.50%，京东上涨 0.87%；拼多多上涨 12.62%，该公司第三季度营收同比增长 65%。

其他热门中概股多数上涨，其中携程上涨 8.32%，BOSS 直聘上涨 5.31%，满帮上涨 4.08%，哔哩哔哩上涨 2.11%，百度上涨 1.37%，汽车之家上涨 0.22%，知乎下跌 9.35%，新东方下跌 0.12%。

具体来说，美股中的主要科技股表现如下：

美股中的主要芯片股表现如下：

在美上市的热门中概股表现如下：

圣路易斯联储主席布拉德（James Bullard）表示，市场可能低估了加息的可能性，而纽约联储主席威廉姆斯（John Williams）则指出，政策制定者在抑制通胀方面还有更多工作要做。美联储副主席布雷纳德（Lael Brainard）表示，一系列供应冲击令通胀风险持续升高。

投资者现在正期待着美联储副主席鲍威尔（Jerome Powell）当地时间周三发表的讲话，许多经济学家预计他将巩固人们对美联储下个月将加息 50 个基点的预期，同时提醒美国人，美联储与通胀的斗争将持续到 2023 年。

高盛和德意志银行的分析师们发出警告称，由于股市尚未反映出美国经济衰退的风险，明年股市将出现剧烈波动。过去两个月，由于投资者押注美国通胀见顶而将导致美联储软化鹰派政策，美股获得大幅上涨。

投行贝莱德首席投资官里克・里德（Rick Rieder）认为，利率波动有可能转低，这为风险资产市场企稳提供了必要条件，“尽管可能不是充分条件”。

投资者表示，滞胀是 2023 年全球经济面临的主要风险。他们表示，在今年股市遭遇残酷抛售之后，寄望市场反弹为时尚早。市场调研机构 MLIV Pulse 最新调查的 388 名受访者中，近半数表示，明年全球经济将以增长持续放缓而通胀仍居高不下为主导。