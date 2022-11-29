继《赛博朋克：边缘行者》后，CD Projekt 计划开展更多跨媒体项目

IT之家 11 月 29 日消息，近年来，游戏改编动画突然开始火了，例如《英雄联盟：双城之战》《赛博朋克：边缘行者》《万神殿》《原神》《明日方舟：黎明前奏》等等，其中《赛博朋克 2077》更是凭借这部衍生动画吸引了无数新玩家涌入和老玩家回流，霸占了好几周的 Steam 周销榜。

在第三季度财报电话会议上，CD Projekt 被问及是否计划会为 Netflix《赛博朋克：边缘行者》开发第二季。

CD Projekt 的业务发展高级副总裁米哈沃维・诺瓦科夫斯基说:“我们还没有确定《边缘行者》第二季的任何具体计划或任何特别的项目。”

他随后又补充道：“不过我们打算在跨媒体领域做更多事情，例如在线性视觉（linear visual）动画或真人电影领域，这些计划没有改变，所以当我们做好准备时，你可能会看到我们在这方面发布更多消息。”

CD Projekt 公司周一表示，《赛博朋克 2077》强劲的销量推动了该公司第三季度财务业绩创下新高。

IT之家了解到，这款开放世界 RPG 游戏在 9 月份迎来了一个高峰，那时恰逢 1.6 补丁的发布，再加上 Steam 开启半价，而且刚好《赛博朋克：边缘行者》一经发布便火爆全网。

根据 CD Projekt 的首席财务官 Piotr Nielubowicz 的说法，《边缘行者》在 19 个国家的 Netflix 都可以名列前十，“动画的流行，以及对积极更新的反馈，明显影响了《赛博朋克》的销量。”

值得一提的是，CD Projekt Red 日本地区经理 Satoru Honma 最近表示，他们并没有继续打造《赛博朋克：边缘行者》的计划，而且 Studio Trigger 工作室也没有这个想法。

他之前在接受《Famitsu》采访时表示:“我个人希望继续与日本工作室合作，在未来制作更多的动漫，部分原因是我们收到了非常好的反馈。”

“然而，需要明确的是《赛博朋克：边缘行者》是一款独立作品，所以不会存在‘我们实际上正在偷偷制作第 2 季’这样的事情。即使我们未来去制作更多的动画，我也不知道是第 2 季还是完全不同的东西。”

《《赛博朋克：边缘行者》制片人：目前尚没有第二季的计划》