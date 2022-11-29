Windows 备份和克隆工具 Macrium Reflect 免费版将于 2024 年停止支持

IT之家 11 月 29 日消息，Macrium Software 公司宣布，热门 Windows 备份和克隆工具 Macrium Reflect 免费版即将停止支持。在其官方产品支持页面上，该公司已经宣告不再继续提供支持，8.0 是最后一个免费版本，但后续安全补丁将会维持到 2024 年 1 月 1 日。

IT之家了解到，官方公告中写道：

Macrium Reflect Free Product - End Of Life (EOL)

Macrium Reflect Free v8.0 是获得新功能、优化兼容性和修复 BUG 的最后一个版本。

会修复后续的安全漏洞吗？

是的，在 2024 年 1 月 1 日之前仍将提供安全补丁。在此日期之后，我们将不再修改 v8 免费版代码库。

我可以继续使用 Macrium Reflect Free 吗？

是的，您可以继续永久使用该软件，您使用该软件的许可不受影响。

Macrium Reflect Free 对未来的 Windows 版本有什么新功能或更新吗？

Macrium Reflect Free v8.0 支持 Windows XP SP 3.0 及以上 Windows 版本，包括最新的 Windows 10 & 11 22H2 版本。对于以后的 Windows 操作系统更新，不会有新的功能或支持。