我国成立汽车标准化研究院，将进一步推动汽车标准的国际化建设

IT之家 11 月 29 日消息，据央视新闻，中国汽车标准化研究院 11 月 28 日在天津成立，这是目前我国唯一的专业从事汽车标准化研究与应用的科研机构。

国家市场监督管理总局相关负责人表示，下一步，将进一步推动汽车标准的国际化建设。工业和信息化部相关负责人指出，目前我国累计发布实施了 1400 多项汽车产业标准，并在国际标准法规领域中占有一席之地。

中国汽车技术研究中心党委书记、董事长安铁成介绍称：将强化前瞻技术及标准化基础研究，围绕自动驾驶、网络安全以及电动汽车安全、燃料电池等汽车重点领域，加快新标准研究制定并积极推动国际汽车标准法规协调。

据介绍，中国汽车标准化研究院将负责汽车领域的国家标准、行业标准的技术管理，对外代表中国参与联合国及其他国际汽车标准的法规协调及制定。目前我们与汽车产业发达国家及“一带一路”沿线国家开展的国际汽车标准制定达到 15 项。

此外，中国汽车标准化研究院未来还将聚焦 10 余项汽车前瞻技术的标准化研究，推动制定 80 余项新标准项目。

IT之家曾报道，乘联会月初发布了 2022 年 10 月份全国乘用车市场分析。

我国 10 月新能源乘用车批发销量达到 67.6 万辆，同比增长 85.8%，环比增 0.4%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，持续环比改善超过预期。1-10 月新能源乘用车批发 501.5 万辆，同比增长 110.8%。

此外，10 月新能源乘用车零售销量达到 55.6 万辆，同比增长 75.2%，环比降 9.0%，1-10 月形成趋势性上升走势。1-10 月新能源乘用车国内零售 443.2 万辆，同比增长 107.5%。