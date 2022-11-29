恶魔城类游戏《魔骑少女》今日发售，登陆 PC、Xbox、PS、任天堂 Switch 平台

IT之家 11 月 29 日消息，采用快节奏清版射击玩法的恶魔城类游戏《魔骑少女》今日正式发售，登陆 PC、NS、PS4、PS5、XB1、XSX|S 平台，自带中文，Steam 显示原价 19.9 美元。

IT之家了解到，《魔骑少女》是一款由 Super Mega Team 开发，Team17 发行的银河恶魔城类冒险游戏。

背景设置在美丽的手绘世界。玩家将施展毁灭性的卡牌法术、缔结紧密情谊，并在执行任务时做出道德上的选择，借此拯救家园及发掘 War Golem 入侵事件的幕后主使。

射击与魔法：打造专属于自己的独特游戏风格，你可以升级骑士能力以获得更爽快的清版射击体验，也可以提升法术能力。

身体与精神：魔女骑士的双重特性，遭遇邪恶的敌人，你可以选择使用法术或是运用武器和智慧来打倒它们。

建立信任并确立持久的紧密联系：魔女骑士可以通过许多不同的方式来收获感激和信任，从而变得更强大。

遭遇邪恶的敌人，你可以选择使魔法或是运用武器和智慧来打倒它们。凭借出色的飞行能力，超强的战斗力和扭曲现实的魔法，魔女骑士足以取得对战场的绝对掌控!

射击还是咒语卡？为什么不二者兼顾呢？打造专属于自己的独特游戏风格，你可以升级骑士能力以获得更爽快的清版射击体验，也可以提升魔法能力，从 30 多张独特的咒语卡中摸索出各种不同的卡组构建策略。

当你穿行于地下城的时候，居民们会看到你的英雄事迹并对此加以议论。魔女骑士可以通过许多不同的方式来收获感激和信任，从而变得更强大，但并不是所有的方式都是正当合理的。你会为获得人们的青睐而不择手段，还是选择做一个诚实的人？选择权在你自己手中。

我们将《魔女骑士》精心设计为可轻松上手的可爱风银河恶魔城类游戏，除了直观易操作的“自动瞄准”系统开关，还有颠覆规则的“作弊”系统以及着重于主线剧情的指引系统，玩家绝对不会迷失方向，并且可以根据自己的水平定制游戏。

Super Mega Team

《The Knight Witch》是由《RiME》、《Moonlighter》和《Plants VS Zombies》等幕后的资深开发团队所推出。