改善对 iPhone / iPad 的文件访问，KDE Gear 23.04 将获重大更新

IT之家 11 月 29 日消息，KDE Gear 在明年发布的版本更新中，将改善对 iPhone、iPad 等苹果设备的文件访问功能。现有的几个 KDE 实现已经可以访问 iOS 设备上的文件，不过 KDE 团队宣布将合并最新 KIO 代码，对该功能进行了进行编译。

经过重新编写的 KIO 代码支持 iOS 设备上的 Apple File Conduit (AFC) 服务，并将其合并到 kio-extras 模块中，未来将集成在 KDE Gear 版本中。

IT之家了解到，kio-extras 中的这些新 AFC 代码是根据最新的 KIO 类编写的，当 iPhone / iPad 设备通过 USB 连接到 KDE 桌面环境后，支持最新的文件访问方式。该功能除了可以访问常规文件系统中的文件，还可以通过 House Arrest API 访问共享的文件。

KDE Gear 22.12 版本已经于 11 月 10 日进入功能冻结阶段，正式版预估将会在 12 月 8 日发布。而支持 Apple File Conduit KIO 的 KDE Gear 23.04 预估将于 2023 年 4 月发布。

IT之家了解到，KDE Gear 是由 KDE 社区开发的一组应用程序和支持库，主要在基于 Linux 的操作系统上使用，但大多数是多平台的，并且按公共发布计划发布。该软件包由 100 多个应用程序组成。捆绑软件中突出的应用程序示例包括文件管理器 Dolphin，文档查看器 Okular，文本编辑器 Kate，存档工具 Ark 和终端仿真器 Konsole。